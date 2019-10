Televisión Canal Sur tendrá nuevo magazine matinal y sigue con la tarde de Juan y Medio y «Andalucía directo» Traslada este otoño a prime time los programas de producción propia «Espacio Protegido», «Solidarios», «Los Reporteros» o «Tierra y Mar» La nueva temporada incluye el estreno de «Tierra de talentos», un programa familiar que conducirá Manu Sánchez

El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juande Mellado, ha anunciado este miércoles en el Parlamento que la parrilla de Canal Sur Televisión (CSTV) para la nueva temporada de otoño tendrá un coste de unos 16 millones de euros y que ello supondrá un ahorro de 500.000 euros respecto al coste que tuvo la última parrilla.

Así se ha pronunciado Mellado ante comisión del Parlamento, donde ha indicado que la parrilla de la programación de otoño se someterá este jueves a la consideración del consejo de administración de la RTVA. Según ha explicado, el coste estimado de la parrilla de octubre a diciembre en Canal Sur Televisión es de 15,2 millones en producción propia y financiada, mientras que el coste en producción ajena es 800.000 euros.

En cuanto a Andalucía Televisión, la producción propia y financiada tendrá un coste de 1,6 millones y la producción ajena, 22.000 euros.

Según el director general, un total de 14 productoras van a participar en la parrilla de esta nueva temporada. Mellado ha garantizado que ninguna de las grandes productoras tendrá más de un programa en prime time, mientras que con la anterior dirección sólo cuatro productoras agrupaban el 71 por ciento de la programación, con más de un programa en prime time.

Mellado ha justificado el retraso en la puesta en marcha de la nueva parrilla debido a que la nueva dirección aterrizó en julio.

Según Mellado, la nueva programación está marcada por la renovación en contenidos, y por mantener la máxima eficacia y austeridad. Se apuesta, según ha agregado, por la renovación de contenidos y de la imagen de la cadena, por nuevos formatos y por nuevos rostros en la conducción de espacios. Una de las novedades, según ha señalado, pasa por reforzar la franja matinal, que tenía algunos problemas con la audiencia, de manera que se va a incorporar un nuevo magazine de tres horas.

Mellado ha señalado que se van a potenciar los rostros ya conocidos por los ciudadanos, de manera que se identifique un rostro con un informativo con el fin de afianzar la audiencia, como ocurre con los informativos de cadenas nacionales.

En cuanto a la franja de la tarde, se van a mantener los programas «La tarde aquí y ahora», de Juan y Medio, «Andalucía Directo» y el espacio de cocina «Cómetelo» que tendrá una profunda renovación del formato y cambio de decorado.

Asimismo, ha señalado que pasarán al prime time espacios de producción propia y de servicio público que antes se emitían en Andalucía Televisión o los fines de semana. Se ha referido a programas como «Espacio Protegido», «Solidarios», «Los Reporteros» o «Tierra y Mar».

Entre las novedades avanzadas por el dirctor general se encuentra el estreno del talent show familiar «Tierra de talento», conducido por Manu Sánchez.

Para Mellado, la nueva parrilla de Canal Sur Televisión «fusiona lo mejor» de la cadena, con ideas renovadas y reforzando la producción propia en horarios de máxima audiencia.

Desconexiones provinciales

En otra comparecencia, sobre las desconexiones provinciales, Mellado ha explicado que uno de los objetivos fundamentales de la nueva dirección de la RTVA es apostar por la información de cercanía y, de hecho, ha señalado que «en el poco tiempo que llevamos al frente hemos dado un primer paso de lo que queremos que sea», aumentando el tiempo que se dedica a estas informaciones en la televisión y en la radio.

Además, ha avanzado que en un par de semanas mantendrá una primera reunión con los delegados provinciales de la cadena pública a fin de analizar la situación, si bien ha apuntado que «en un mes no podemos solucionar algo que no se ha hecho en 22 años». No obstante, ha reconocido que «la información provincial no se ha abandonado durante este tiempo» dado que se hace ronda de desconexiones en los noticieros.

Igualmente, Mellado ha incidido en que para apostar por la información de cercanía es necesario resolver la falta de recursos humanos, señalando que hay un déficit de 23 redactores en los centros territoriales, así como la falta de los medios técnicos. De este modo, ha explicado que en la referida reunión, serán los delegados territoriales «los que tendrán la voz principal para decidir qué inversiones van a sus centros territoriales porque son lo que saben qué necesitan para producir».