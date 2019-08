Listeria Brote de listeriosis: El Ayuntamiento de Sevilla sospecha que Magrudis tiene otra fábrica El Consistorio hispalense denuncia ante la Fiscalía y precinta la nave contaminada de la empresa sevillana

El Ayuntamiento de Sevilla presentó ayer ante la Fiscalía la denuncia que anunció el pasado jueves contra Magrudis, la empresa causante del brote de listeriosis que ha afectado a 200 personas, provocado tres muertes y, al menos, cuatro abortos. Esta demanda se suma a la que ya presentó la Junta de Andalucía contra la compañía sevillana.

Según el escrito presentado ante la Fiscalía, el Ayuntamiento sospecha que Magrudis podría tener una segunda fábrica o un almacén aún no descubierto. De ahí saldrían, suponen, los productos que según algunos comerciantes servía Magrudis y que no han podido localizar ni en los listados de la empresa ni en sus instalaciones del polígono industrial El Pino de Sevilla.

Según ha sabido ABC, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de denunciar a Magrudis ante «la existencia de indicios de un delito contra la salud pública por parte de la empresa» fabricante de la carne mechada y otros productos cárnicos que se comercializaban bajo la marca «La Mechá».

En su denuncia, el Consistorio sevillano acusa a la compañía sevillana de no facilitar los datos solicitados sobre su actividad, ocultar sus listados de distribución y, además, cometer diversas irregularidades administrativas, como carecer de permisos municipales necesarios para operar.

Además, según fuentes municipales, ayer se ordenó «la clausura permanente de la actividad de Magrudis, que quedará precintada, así como la cámara frigorífica en la que se han almacenado bajo la supervisión de inspectores de consumo los productos devueltos por los distribuidores durante los últimos días».

Esta medida se produce quince días después de que se decretara la alerta alimentaria, que se activó el pasado 15 de agosto, tras conocerse que la planta de procesado cárnico Magrudis era el foco de una infección de listeria.

En relación a los productos que no aparecían en la lista facilitada por Magrudis y que el pasado jueves se descubrió que la empresa vendía, desde el Consistorio acusaron ayer al gerente de la compañía, José Antonio Marín, de ocultar su existencia pese a que los técnicos le preguntaron por ellos. Se trata, concretamente, de chorizos dulce y picante que Magrudis vendió a dos comercios sevillanos. Según el Ayuntamiento, el empresario llegó a decirles que esos alimentos eran «una prueba» y que ya no se vendían, extremo que luego se comprobó que no era cierto.

Además, el Ayuntamiento explicó ayer que se están analizando más de un centenar de muestras de productos y superficies de la planta de Magrudis. Dichas pruebas han dado ya negativo en su mayor parte. «Sólo han dado positivo, tal y como se ha comunicado hasta ahora, la carne mechada, el lomo al pimentón y el lomo al jerez, así como el carro de horneado». A esto hay que añadir que la muestra de crema de carne mechada, de la que ayer se confirmó su positivo por listeria.

En cuanto a la empresa Martínez León, que revendía carne de Magrudis y cuyas instalaciones también se están investigando, ayer se supo que «de momento en las superficies y los otros productos no hay rastro de contaminación por listeria monocytogenes», aunque sí la había en la carne que distribuían y fabricaba Magrudis.