La Audiencia rechaza la recusación de la juez Núñez en el caso IDEA El PP planteó que no podía instruir un caso de una agencia de la Junta en la que está contratada la cuñada de la magistrada

Sevilla Actualizado: 07/11/2018 12:25h

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado la recusación formulada por el PP-A frente a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, en la causa abierta para investigar las transferencias de financiación recibidas por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), todo ello en relación al hecho de que una cuñada de la magistrada esté trabajando actualmente en IDEA como técnica.

En un auto fechado el día 6 de noviembre, la Sección Cuarta analiza el incidente de recusación planteado por el PP-A, quien consideraba que concurren en la juez las causas de recusación de los números 1 y 10 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y que existe una apariencia de pérdida de imparcialidad.

En este sentido, el tribunal señala que el artículo 219.1º de la LOPJ dispone que es causa de abstención, y en su caso de recusación, el vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con las partes o el representante del Ministerio Fiscal.

De este modo, indica que, del examen del informe remitido por la juez y de la documental recabada en el expediente, aparece que la cuñada de la magistrada tiene un contrato laboral indefinido y es personal incluido en el ámbito de aplicación del Convenio colectivo de IDEA. Así, se incorporó a IDEA el 7 de marzo de 2003 con la categoría de secretaria de Dirección, categoría que mantuvo hasta el 4 de marzo de 2010, pasando a tener desde el 5 de marzo de 2010 hasta la actualidad la categoría de técnica en las secretarías de Dirección administrativa y finanzas y de Dirección económico-financiera.

«De ello resulta» que la cuñada de la juez «no parece haya desempeñado ningún cargo de administración o representación relevante en la entidad IDEA, y que, en cualquier caso, ni está imputada, ni consta que parte alguna personada en la causa haya solicitado su llamada al proceso como investigada», por lo que «es evidente» que en la actualidad «no concurre la causa esgrimida de recusación prevista en el artículo 219.1º de la LOPJ», asevera la Sección Cuarta de la Audiencia.

Según añade, «muy distinto sería el supuesto de que hubiera de producirse la llamada al proceso como investigada –llamada que puede ser solicitada por cualquier parte personada- de la cuñada de la juez instructora», de forma que, «de producirse tal situación, la magistrada ya señala en su informe que se abstendría inmediatamente en la causa sin esperar a ser recusada».

Seguidamente, el tribunal expone en su auto que el artículo 219.10º de la LOPJ dispone que es causa de abstención y en su caso de recusación tener interés directo o indirecto en el pleito o causa. En este punto, recuerda que el PP-A basa la existencia de tal interés en las «desafortunadas y parciales manifestaciones» realizadas en el auto de 2 de octubre de 2017 donde la juez exigió al PP-A una fianza de 30.000 euros para tenerlo por parte como acusación popular en el procedimiento. Asimismo, el PP-A «deduce ese interés de la magistrada recusada en la causa del dato de su parentesco por afinidad con una técnica de la agencia IDEA, de la que además apuntan habría sido irregularmente nombrada para dicho cargo».

Frente a ello, la Audiencia Provincial dice que «no se aprecia tampoco la concurrencia de tal interés directo o indirecto en el procedimiento de la magistrada recusada», y que las hipótesis planteadas por el PP-A «no se basan en pruebas». En este sentido, señala que la fijación de fianza y la cuantía de la misma impuesta al Partido Popular para poder ser tenido como parte en el proceso ejerciendo la acusación popular «constituyen decisiones jurisdiccionales de la instructora de la causa, con las que se podrá o no estar de acuerdo», añadiendo que la juez «fundamentó su decisión en el referido auto, con cita de jurisprudencia constitucional y del TS, siendo en cualquier caso susceptibles tales decisiones de revisión jurisdiccional a través de los correspondientes recursos de apelación, como de hecho lo han sido».

El tribunal concluye que, «en tales circunstancias, y por más que la parte recusante no esté conforme con los criterios seguidos en la instrucción de la causa por la magistrada recusada, de lo actuado no ha quedado acreditada la concurrencia de ninguna de las dos causas de recusación alegadas, ni una hipotética parcialidad de la magistrada en el ejercicio de su función jurisdiccional, pudiendo el Ministerio Fiscal y las demás partes personadas solicitar la práctica de cuantas diligencias de instrucción estimen oportunas, así como ejercitar los correspondientes recursos ante la Audiencia Provincial frente a las resoluciones que se adopten en la causa y que estimen en su caso no ajustadas a Derecho».

Por todo ello, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla desestima la recusación planteada por el PP-A y acuerda devolver el conocimiento de la causa a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, además d eimponben las costas del incidente a la parte recusante. El fallo no admite recurso.