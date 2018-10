ELECCIONES ANDALUZAS Elecciones Andalucía 2018: Arenas pierde la batalla de las listas del PP de Sevilla El líder histórico no logra su cuota en la candidatura que reparte los puestos entre los hombres de confianza de Zoido y Juanma Moreno



@S.B. Sevilla Actualizado: 25/10/2018 13:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La candidatura del PP al Parlamento andaluz por Sevilla ha logrado un acuerdo entre Juanma Moreno, presidente regional, y Juan Ignacio Zoido, excalcalde y exministro del Interior y cartel electoral del partido por esta provincia. El perdedor de esta particular batalla por Sevilla ha sido Javier Arenas, quien no ha logrado que una de sus principales personas de confianza, Patricia del Pozo, esté en los puestos de salida de la candidatura. No obstante, han encontrado una solución intermedia y Patricia del Pozo será la candidata a la presidencia de la Diputación Provincial.

Así, tras Juan Ignacio Zoido, será candidata Virginia Pérez, la presidenta provincial, seguida de Toni Martín, una de las personas del círculo de poder de Juanma Moreno. La siguiente en la lista será Alicia Martínez, que lleva años trabajando con Zoido y ha sido una de sus apuestas para esta lista electoral. El número 5 de esta lista electoral será para Juan Bueno, otro hombre cercano a Juan Ignacio Zoido.

El sexto puesto será para Isabel Díaz Cutiño, que fue candidata del PP a la Alcaldía de Olivares en las últimas elecciones municipales. Se hace así un guiño a la provincia de Sevilla que estará representada en los puestos de salida de la candidatura popular.

Esta lista ha sido aprobada en la mañana de este jueves por el Comité Electoral Provincial del PP de Sevilla y esta misma tarde se enviará a Madrid para que sea ratificada por el Comité Electoral Nacional, que es quien tiene las competencias sobre las candidaturas. No obstante, no se esperan sorpresas y sí que haya acuerdo.