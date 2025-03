Andalucía teme que tras los indultos vaya «una lluvia de millones» del Gobierno de Sánchez a Cataluña

El Gobierno responde que Andalucía recibió 11 millones extra al día del Gobierno de España

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández , ha respondido hoy a las críticas de Bendodo asegurando que Andalucía «ha recibido en 2020 y 2021 los mayores recursos de su historia. En el marco de una pandemia nunca antes conocida y de la mayor recesión que se recuerda, el Gobierno central ha garantizado que las comunidades autónomas tuvieran recursos suficientes para blindar la sanidad, la educación y el estado de bienestar con una respuesta radicalmente diferente a la de otras crisis». Ha añadido que calculando las entregas a cuenta -sin contabilizar la caída del PIB derivada de la pandemia- el Fondo Covid y otras medidas ha permitido que Andalucía recibiera en 2020 4.122,4 millones extraordinarios y adicionales a los más de 20.000 millones que recibió con cargo al sistema de financiación autonómica. Tal y como reflejan los datos que acaba de publicar la IGAE, si Andalucía no hubiera recibido estas partidas adicionales en 2020 los ingresos de la comunidad habrían caído un 6%, en lugar de aumentar un 8,7. Las medidas de apoyo a las comunidades y, en este caso a Andalucía, van a más, ha añadido Fernández. «El Ministerio de Hacienda decidió no repercutir en las comunidades la caída de la actividad como sí sucedió con otros gobiernos , lo que ha permitido a Andalucía registrar superávit Andalucía. De lo contrario, habría aumentado su déficit público hasta el 2,6% del PIB, uno de los mayores de su historia», advirtió. Sin embargo, los recursos adicionales aportados por el Estado han permitido financiar el 100% del incremento del gasto público de la Junta, que aumentó en 1.673 millones en 2020. Añade, que este esfuerzo de financiación con las CCAA no anula el compromiso del Gobierno de España por reformar el sistema de financiación autonómica, para el que se necesita el concurso de todas las fuerzas políticas, y especialmente del principal partido de la oposición dado que se trata de una ley orgánica.