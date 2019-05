Andalucía La Junta busca un director de Fondos Europeos para gestionar 6.000 millones de manera urgente La actual responsable, Isabel Álvarez Carmona, cesó hace una semana «por problemas personales» en pleno proceso de certificación del dinero recibido

Un problema grave precisamente en uno de los departamentos más sensibles del Gobierno andaluz. La hasta ahora directora general de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Isabel Álvarez Carmona, cesó de su cargo el pasado martes 7 de mayo tras pedirlo personalmente y, por el momento, el Ejecutivo no ha encontrado un sustituto para este cargo que tiene que resolver importantes asuntos que afectan directamente a la Economía de la comunidad autónoma.

Según ha podido saber ABC, Isabel Álvarez Carmona recogió su despacho y se despidió de sus compañeros el lunes 6 de mayo y pidió su cese «por motivos personales», el cual se hizo efectivo en el Consejo de Gobierno del pasado mates 7 de mayo, si bien no se informó a los medios de comunicación como se suele hacer con los asuntos ordinarios del orden del día «porque los ceses no se comunican hasta que no se nombra al sustituto», según la explicación oficial que ha dado la Consejería de Economía, que dirige Rogelio Velasco, a ABC. Isabel Álvarez Carmona fue nombrada directora general de Fondos Europeos el 12 de febrero de 2019, cuando se aprobaron diversos nombramientos en el Gobierno del cambio.

No se trata sólo de la vacante de un cargo de dirección que ha durado apenas tres meses, sino de que es un puesto estratégico y precisamente en estos momentos cuando apremian los plazos de la Unión Europea para justificar el dinero entregado a Andalucía. Una buena parte de él destinado a cursos de formación. Una vacante que se cubrirá «en breve» según fuentes del Ejecutivo regional.

El Gobierno de P Py Ciudadanos llegó a San Telmo y se encontró con que la comunidad autónoma apenas había ejecutado el 20% de los fondos europeos concedidos para el período 2014-2020. Quedaban disponibles seis mil millones de euros que habría que gastar antes del final del año que viene o de lo contrario, se perderían con graves consecuencias para el futuro ya que el gasto de estos fondos condiciona el futuro de la cuantía económica que llega a Andalucía.

Petición de prórroga

La Dirección General de Fondos Europeos elaboró un informe sobre la gestión de los fondos en el que se ponía de manifiesto la delicada situación en la que se encuentra la administración andaluza para gastar correctamente y poder certificar el dinero que recibe de Europa para el desarrollo y el crecimiento económico. Con este informe, pidieron una prórroga de cinco años a Europa acogiéndose a la regla N+3 que permite precisamente ampliar el período del gasto de los fondos europeos en determinadas circunstancias.

Con esta prórroga quedarían otros cinco años, hasta 2023, para gastar esos seis mil millones de euros. El consejero de Economía, Rogelio Velasco, culpaba de esta situación a una mala gestión del Gobierno socialista, «no se han gestionado por la tardanza del anterior Gobierno en la puesta en funcionamiento de los programas, lo que ha generado cuellos de botella».

Para poder acogerse a este plazo de prórroga, todas las consejerías recibieron una orden con instrucciones para gastar en tiempo y forma el dinero que tienen asignado. Un portavoz de la Consejería de Economía explicó a ABC que, a pesar de no contar con director general, todos los trámites se siguen ejecutando de la manera prevista.

Según los datos oficiales de la Junta, Andalucía tiene programados para el período 2014-2020 un total de 8.015 millones de euros de los que hasta ahora sólo se han certificado correctamente 2.076 millones de euros, quedando pendiente el resto, unos seis mil millones.

Son fondos incluidos en los operativos regionales de la UEcomo el Fondo Europeo de Desarrollo Rural Regional (Feder), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), además de otros dos programas plurirregionales, el Programa Operativo de Empleo Juvenil, (POEJ) y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), todos sectores estratégicos para la economía regional.

Todos los departamentos de la Junta están ahora trabajando para justificar los fondos europeos que sí se han gastado y reprogramando los que hay disponibles porque el Gobierno andaluz no quiere cometer errores —aunque fueran no forzados— en un asunto tan grave para el futuro desarrollo de Andalucía. Una comunidad que, en 30 años, ha recibido cien mil millones de Europa y sigue en el furgón de cola.