Andalucía La Junta admite que cualquier cambio en las oposiciones será «dentro del estatuto del empleado público»

M. Moguer

La Junta de Andalucía convocó el pasado mes de julio una reunión del grupo de trabajo que estudia cómo cambiar el sistema de oposiciones. A dicho encuentro acudieron, invitados por la administración andaluza, una serie de expertos del mundo del Derecho, de la administración y los recursos humanos, que hicieron recomendaciones sobre cómo modificar el sistema de acceso a la función pública. Sin embargo, la consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública reniega ahora de sus aportaciones y se desvincula del documento que ayer hizo público ABC en el que se recoge las ideas que estos expertos llamados por la Junta expusieron a representantes de la Junta y de los sindicatos.

Según la administración andaluza, el contenido de ese informe -donde se aboga por privatizar el proceso de las oposiciones, articular medidas para despedir funcionarios o implantar mediciones de productividad para los trabajadores públicos andaluces- son «opiniones personales, algunas de las cuales el Gobierno de Susana Díaz no comparte» y que «no contempla como línea de trabajo», expuso la Consejería de Economía en un comunicado sin precisar cuáles.

Este documento del Instituto Andaluz de la Administración Pública (IAAP) sobre la reforma de las oposiciones sale a la luz, cabe señalar, en un momento muy inoportuno para los planes del Ejecutivo andaluz, con la sombra de un posible adelanto electoral a otoño. Hablar en estos momentos de medir la productividad de los empleados públicos -el informe advierte que no se hace en el actual modelo de relaciones laborales de la administración- o de la posibilidad de abrir un cauce para «despedir» a funcionarios son asuntos muy delicados para el Gobierno andaluz en este momento. La Junta cuenta con más de 270.000 empleados públicos.

Además se encuentra en pleno proceso de convocatoria de la que considera «la mayor oferta de empleo público de la historia», por lo que insiste en que nada de lo que se ha debatido por el grupo de trabajo afectaría a los procesos en marcha referidos a 2017 y 2018. En estos años habrá doble proceso de oposiciones: el ordinario por tasa de reposición y el extraordinario para reducir el número de interinos.

Un debate mayor de edad

De fondo a la cuestión de la reforma de las oposiciones está, según los sindicatos presentes en la negociación con la Junta, la necesidad de dotar a Andalucía de una nueva Ley de Ordenación de la Función Pública, puesto que la vigente, aunque con modificaciones posteriores, es de 1985. Se trata también de una antigua aspiración del Gobierno andaluz

Ya en el año 2001 la entonces consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín, hablaba de la necesidad de «una nueva ley reguladora de la función pública» debido a las «profundas transformaciones que ha experimentado la sociedad en los últimos quince años». Han pasado 17 años de esa frase y 33 años de la Ley de Función Pública andaluza.

Según un documento del IAAP, antes de la reunión de julio (la segunda de este grupo de trabajo que se constituyó en julio del año pasado) se repartió un informe para explicar los objetivos del encuentro con expertos. Así, la Consejería de Economía explicaba que «desde el IAAP se quiere iniciar una reflexión sobre cómo podrían mejorar los procesos de selección de personal de un futuro cercano». Para este fin, explica el documento, iniciaron un estudio para «identificar las claves y las buenas prácticas» para incorporarlas a «la selección de personal de la Administración de la Junta de Andalucía», según reza el documento.

Desde la Consejería de Economía reconocen la existencia de este grupo de trabajo y aseguran que no renuncian a la adecuación del sistema de oposiciones pero «siempre dentro del marco del Estatuto Básico del Empleado Público» y adelantan además que no habrá modificación de las oposiciones de las Ofertas Públicas de Empleo. «Los próximos procesos de selección no estarán afectados por las opiniones derivadas de dicho grupo», explican.

Sin embargo, fuentes cercanas al IAAP aseguran que la fecha que se maneja para empezar a probar los primeros cambios sería en la OPE de 2019. Aún así, la Junta insiste en que cualquier idea derivada de este grupo de trabajo deberá pasar por la Mesa Sectorial.