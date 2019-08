Alerta sanitaria Los análisis hallan listeria en utensilios de la fábrica de carne mechada infectada Los productores piden no demonizar este alimento y el Gobierno central llama a la calma

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, apuntó ayer que el origen del brote de listeriosis procedente de la carne mechada de la marca «La Mechá» estaba en la propia fábrica de Magrudis en Burguillos (Sevilla). Los primeros análisis encargados por el Laboratorio del Ayuntamiento de Sevilla así lo avalaban. Han hallado un foco de infección de la bacteria listeria monocytogenes en las agujas utilizadas por la empresa para introducir mechas de tocino gordo en la carne antes de asarla. Estos resultados aparecen en un informe enviado al Consistorio hispalense, que salió publicado anoche en El país. El Ayuntamiento hispalense es el encargado de verificar que la fábrica cumplía con las condiciones higiénico-sanitarias de acuerdo con la normativa vigente, al margen del sistema de autocontrol que ejerciera la propia empresa Magrudis. No obstante, el Laboratorio Municipal está a la espera de conocer el resultado de otros análisis.

La cifra de afectados sigue sin estabilizarse. Un total de 29 nuevos hospitalizados el pasado miércoles elevan a 82 los enfermos del brote de listeriosis ingresados en hospitales de Andalucía, entre ellos 28 embarazadas, cinco más que en el último recuento. De ellos, tres permanecen ingresados en la UCI, y no se han dado nuevos ingresos de neonatos ni ningún otro fallecimiento, además del de la anciana de 90 años que falleció el pasado martes en el Hospital Virgen del Rocío, donde ingresó tras comer carne mechada de la marca «La Mechá», origen de este brote. En total, los enfermos confirmados en Andalucía por este brote han aumentado en once personas, hasta los 161 pacientes, según informó ayer el doctor José Miguel Cisneros, portavoz de la Junta para esta crisis sanitaria. Sevilla sigue siendo el epicentro y el foco de este brote de listeriosis, ya que concentra el 8,13 por ciento de los hospitalizados, con 64 ingresados, seguida de Huelva, con diez; Málaga, con cuatro; Cádiz y Córdoba, con dos hospitalizados, cada una, y un ingresado en Granada.

La provincia hispalense también concentra la mayoría de los casos de enfermos confirmados mediante analítica, cuya cifra ha aumentado en 23 personas más en las últimas veinticuatro horas. También hay poblaciones, como es el caso de Chucena, en Huelva, donde la incidencia de la infección ha sido mayor que en otros municipios. En este pueblo hasta 30 personas -dos de ellas embarazadas- se han visto afectadas por la carne en mal estado de «La Mechá», según explicaron a ABC fuentes del Ayuntamiento.

La mayoría de los afectados por esta infección bacteriana están «asintomáticos», según la junta

Según explicó ayer el doctor Cisneros, esta enfermedad solo afecta a quienes hayan comido carne mechada «La Mechá», por lo que pididó a quienes no la hayan ingerido que no colapsen las urgencias. A los infectados por listeria les recordó que la «mayoría» de ellos están «asintomáticos» y no requieren hospitalización y señaló que la «gran mayoría» de los hospitalizados «están en situación de recuperación». Además, negó la existencia de contaminación cruzada en este caso, porque aunque la bacteria de la listeria se transmita a utensilios o maquinaria, sólo es patógena en las cantidades acumuladas en la carne infectada.

En el resto del país hay cinco casos en Madrid, cuatro de ellos con antecedentes de consumo en Andalucía y un neonato prematuro cuya madre consumió carne mechada en un bar de Madrid en julio; tres en Asturias, todos de una misma familia procedente de Sevilla; tres en Aragón, en una familia de cuatro miembros que compraron carne mechada en Sevilla y la consumieron de vacaciones en el Pirineo Aragonés; dos en Cataluña también de la misma familia que refieren haber consumido carne mechada traída por un familiar desde Andalucía, y uno confirmado en Extremadura y otros nueve todavía en fase de estudio.

Ayer se conoció el fallecimiento- sin relación con el brote andaluz- de un hombre en Cantabria

Ayer se conoció también la muerte de un hombre de 62 años en Cantabria aquejado de listeriosis. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que este fallecimiento es un caso «aislado» producido por el consumo de algún alimento contaminado, pero que no guarda relación con el brote andaluz.

Por su parte, los fabricantes de carne mechada detectan «alarma social» entre los consumidores tras el brote de listeriosis y piden no demonizar» este producto porque es un producto tan seguro como otro cualquiera».

Desde el Gobierno central llaman a la calma. Así, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, consideró que «no hay que generar más alarma a la población» con el brote de listeriosisporque «están levantados todos los mecanismos que hay de prevención y reacción como corresponde».