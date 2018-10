INFRAESTRUCTURAS El alcalde de Jaén «saca las vergüenzas» a la Junta Javier Márquez enumera los incumplimientos del Gobierno autonómico con la ciudad

Javier López

«Es una vergüenza que Jaén no tenga carretera de circunvalación. Es una vergüenza que no se haya construido la ciudad de la justicia. Es una vergüenza que no tengamos conservatorio profesional de música. Es una vergüenza que inauguren un museo ibero que está vacío». De este modo ha arremetido el alcalde de Jaén, Javier Márquez, contra la Junta de Andalucía tras sugerir el consejero de Fomento, Felipe López, que para desbloquear la paralización del sistema tranviario sería aconsejable un cambio en la alcaldía.

Javier Márquez ha mostrado su indignación por la modificación unilateral del acuerdo alcanzado para la puesta en funcionamiento del tranvía, la enésima afrenta de la administración autonómica a la ciudad. Que es, además, a su juicio, una maniobra electoral para que el candidato socialista a la alcaldía, Julio Millán, saque rédito político. A costa, ha dicho, de forzar la rotura del consenso alcanzado entre la Junta y el Ayuntamiento cuando la primera se comprometió a sufragar el 75% del coste de explotación del tranvía.

Con el cambio de criterio sería el Ayuntamiento el que asumiría el 60% del gasto en lugar del 25%. Lo que significaría desembolsar anualmente 2 millones de euros para este concepto. Por esta cuestión, ha calificado de jugada la estrategia de la Junta, a cuyo consejero de Fomento ha criticado por airear el cambio de planes en lugar de negociar antes una solución con el Ayuntamiento. Y al que ha responsabilizado de una parte considerable de las carencias que tiene Jaén en materia de infraestructuras.

La falta de tramos de circunvalación es una de ellas. Que afecta especialmente a los conductores que circulan desde la carretera de Córdoba y la de Fuerte del Rey, quienes tienen que transitar por la ciudad, a diferencia, ha dicho, de lo que ocurre en Málaga o en Granada, que tienen magníficos variantes. Sin salir del ámbito vial, el alcalde denuncia también que no se ejecutan trabajos de ampliación del distribuidor norte desde hace una década.

El regidor también ha reprochado a la Junta de Andalucía que no haya construido la ciudad de la justicia, prometida hace más de 20 años, y que no acometa la construcción del conservatorio profesional de música. La crítica ha abarcado incluso las propuestas cumplidas, como el museo Ibero de Jaén, que tras una inversión superior a los 26 millones de euros se ha abierto sin que la mayoría de las salas tengan piezas expuestas. La previsión a este respecto es que se dotará de contenido al centro museístico dentro de 3 años.

De ahí que Javier Márquez haya denunciado que la Junta de Andalucía sólo se acuerda de Jaén «para poner delegados». El regidor ha animado al Gobierno autonómico a cambiar la dinámica tras casi 40 años de mandato. Fundamentalmente, ha dicho, porque si el territorio sigue así “estaremos 40 años más sin tranvía, tren, museo y circunvalaciones".