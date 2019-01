Adelante Andalucía se plantea ahora un gobierno con el PSOE si el pacto PP-Cs no logra la investidura El portavoz de la formación, Antonio Maíllo, dentro de ese posible acuerdo: «Susana Díaz no suscita el consenso de nadie»

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía y coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha asegurado este martes que la confluencia deberá abordar «todos los escenarios posibles» en el caso de que Vox decidiera no apoyar un gobierno de PP y Ciudadanos (Cs) para ver «cómo se podría articular una mayoría progresista y de izquierdas» con garantías para superar la investidura en el Parlamento, si bien ha adelantado que la presidenta de la Junta en funciones, la socialista Susana Díaz, «no suscita el consenso de nadie».

En una entrevista en Radio Nacional de España recogida por Europa Press, Maíllo ha asegurado que «ahora mismo lo que hay es un escenario en el que Vox va a determinar si hay un gobierno de PP y Cs y hay que ver si al final apoya o no, cuando se dé otro escenario abordaremos esa posibilidad» y ha indicado que los órganos de Podemos Andalucía e IULV-CA se reunirán antes del próximo jueves para decidir qué posición van a trasladar a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, en la ronda de contactos con los grupos para la investidura.

«Queremos saber la situación actual en torno al pacto de PP y Cs, que sólo puede salir adelante si Vox los apoya porque cuando Cs dice que ellos no tienen pacto con Vox nos están tomando el pelo porque lo que va a determinar que haya un gobierno de las derechas es que Vox apoye a PP y Cs, no hay otra porque sólo con 47 votos no habrá gobierno PP-Cs», ha subrayado el líder andaluz de IU.

Preguntado por la posibilidad de abrir una negociación para buscar una alternativa de gobierno de izquierdas, Maíllo ha señalado que «el problema es que en estos momentos los números no salen y no se da esa circunstancia» porque una eventual suma de votos de PP, Cs y Vox supera la mayoría absoluta con 59 diputados, si bien ha querido dejar claro que si se plantea otro escenario «abordaríamos sin ningún tipo de problema la posibilidad de un acuerdo con un número suficiente de apoyos».

Cuestionado por si pedirían un paso atrás de Susana Díaz para facilitar un acuerdo de izquierdas, Maíllo ha advertido de que «Susana Díaz no suscita el consenso de nadie» y ha explicado que «lo que tendríamos que ver es cómo se podría articular una mayoría progresista y de izquierdas que pudiera solventar el paso por el Parlamento andaluz si fuera sometida a una investidura». «Ahora hay 47 diputados de PP y Cs que son insuficientes, tendrían que sumar a Vox y serían 59, si eso no se da se abriría un escenario en el que nosotros tendríamos que valorar posibilidades de una salida que tuviera garantías de ir adelante en el Parlamento», ha insistido.

En cualquier caso, ha recordado que la posibilidad de una mayoría de izquierdas es una «hipótesis que ahora mismo no se da» porque aunque «no nos gustaría que no se diera el escenario que se está dando ahora, los números no dan para otra cosa en estos momentos» y ha insistido en que «si Vox no apoya un gobierno de PP y Cs se abre un escenario en el que se tienen que abordar todos los escenarios posibles».

«Un pacto desde Madrid»

Maíllo ha sido muy crítico con el hecho de que todo el «desarrollo del pacto» entre PP, Cs y Vox «se esté haciendo desde Madrid de una manera vergonzante» y se ha mostrado convencido de que «ni el PP de Javier Arenas hubiera permitido que todo se pactara, se filtrara y se firmara en Madrid». «Parece que el señor Marín y señor Moreno Bonilla son encargados de franquicias en Andalucía», ha lamentado.

Por último, el coordinador general de IULV-CA ha admitido que Adelante Andalucía no supo «detectar» el ascenso de Vox y ha hecho autocrítica por la «amplia abstención» en sectores progresistas fruto de no haber sabido «convencerles para que nos acompañaran ante el proyecto agotadísimo del Gobierno de Susana Díaz, que había gobernado con Cs».

En su opinión, Vox obtuvo el pasado 2 de diciembre una «especie de representación inflada» en el Parlamento andaluz que se hubiera registrado «en menor proporción» con una «mayor participación» en las urnas y fruto de una «descomposición del PP que, paradójicamente, ha supuesto un fortalecimiento electoral de la derecha».