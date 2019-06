ORGULLO 2019 Torremolinos inaugura junio con Orgullo La ciudad costasoleña, meca del colectivo LGTBI+, celebra por todo lo alto la diversidad sexual

Isabel Ruiz @isaruiz9 Málaga Actualizado: 02/06/2019 09:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los colores, las plumas, el cuero, la música, los disfraces han tomado las calles de Torremolinos, una ciudad en la Costa del Sol que siempre ha mostrado con orgullo que la diversidad sexual es bienvenida. Bajo el lema «50 años siendo visibles» el municipio ha celebrado el Orgullo 2019, acogiendo a miembros del colectivo LGTBI+ de diversos puntos del mundo. Da igual tu lugar de procedencia, tu género o tu condición sexual, Torremolinos te abre sus puertas.

Durante el mes de junio muchas son las ciudades que cuelgan la bandera del arcoiris, festejando y reivindicando a este colectivo. Torremolinos lleva mucho tiempo haciéndolo, incluso en el Régimen de Franco ya era un oasis de libertad. Bares abiertamente destinados a gays o lesbianas, transexuales por sus callejuelas aledañas a la conocida Plaza de la Nogalera, allí daba igual quién fueses, en sus fiestas no te juzgarían. Ahora, ondean con orgullo lo que fue y sigue siendo la localidad.

La bandera multicolor ya lucía en el balcón del Ayuntamiento desde esta semana, pregonando que ya se acercaba una festividad que reúne a más de 5.000 personas. Ningún color político quiso perderse el acontecimiento. Podemos, Izquierda Unida, PSOE, Ciudadanos, PP e, incluso, Vox se sumaron al acto que daba comienzo al Orgullo 2019 de Torremolinos. Unas horas más tarde, el waterpolista Víctor Gutiérrez leía el pregón que daba el pistoletazo de salida.

En la noche del viernes, las banderas ondeaban con fuerza mientras la cantante Karina y Loreen ponían la banda sonora. Las discotecas de los aledaños de La Nogalera estaban a rebosar, en las más famosas el aforo estuvo completo hasta bien entrada la madrugada. Aunque el día grande sería el sábado, la fiesta ya estaba asegurada.

Kate Ryan o la DJ Sofía Cristo han sido algunas de las actuaciones que se han sumado a las numerosas Drag Queen que han animado la jornada del sábado, tanto en el centro del municipio como en la playa del Bajondillo, donde la «Beach Party» congrega cada año a centenares de personas.

10 carrozas y el doble de personas

Apenas faltaban 15 minutos para las 17:00 de este sábado. La música ya resonaba en la puerta del Ayuntamiento y, quienes andaban un poco despistados, se asomaban a ver qué pasaba. Batucadas, diez carrozas y mucho color anunciaban el comienzo del desfile del Orgullo. Apoyo Positivo, Sauna Apolo, Extreme Bar, Hotel Ritual, Men´s y Querell Bar, Pasaje Begoña, Edén, La Comedia de Málaga, Aqua Club Torremolinos y otra carroza que comparten varios negocios del municipio fueron los encargados de hacer del desfile el más importante que Torremolinos había tenido nunca.

Banderas de diversos países ondeando frente al Ayuntamiento de Torremolinos - I. Ruiz

Una vez más, las diversas asociaciones y partidos, exceptuando a Vox, estaban encabezando el desfile para reivindicar al colectivo LGTBI+, recordando que el municipio es un lugar tolerante y abierto. Aunque encima de alguna de las carrozas disfrutaban también algunas caras conocidas de la política malagueña, como la exparlamentaria popular Mariví Romero o el Secretario de Cultura y Artes Escénicas del PSOE de Málaga Martín Moniche, ambos grandes amigos.

El rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado no eran los únicos colores que lucían en las banderas, aunque sí que predominaban. Cada parte del colectivo tiene su insignia propia, así que habían quienes portaban las que engloban a los transexuales, lesbianas o bisexuales. El calor no aguó la fiesta, aunque se intentó hacer más amena con pistolas de agua, incluso los bomberos de la localidad abrieron mangueras a mitad de recorrido para refrescar el ambiente.

La ampliación del recorrido, además del incremento del número de carrozas, ha sido una de las novedades de este Orgullo, en el que se ha reivindicado que «la lucha aún no ha terminado». «Todos estos derechos y libertades, si no se cuidan y se protegen, si no se siguen defendiendo, igual que llegaron, se irán. Vienen tiempos en los que no podemos relajarnos» mantuvo el pregonero en el comienzo de las fiestas.

Con esta edición se cumplen cinco años del Orgullo de Torremolinos, un acto que parece que continuará gobierne quien gobierne en el Ayuntamiento. El actual alcalde en funciones, José Ortiz, ha asegurado que en Torremolinos «son bienvenidos todos y todas las que quieran disfrutar en libertad de su condición sexual, de su identidad y del amor, desde el respeto y la tolerancia».

Ortiz ha agradecido la implicación de las asociaciones y de los empresarios, quienes ha hecho que el «Pride» sea una «cita nacional e internacional en el calendario de actividades LGTBI. Estamos muy orgullosos de haber devuelto a Torremolinos su esencia como ciudad de libertades».