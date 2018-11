PROTESTA Protesta en la mayor «tecnópolis» de Andalucía porque se tarda una hora en llegar Los trabajadores del PTA de Málaga piden que se mejore la llegada por carretera, que haya una línea de metro y que se amplíe el servicio de autobuses

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) se ha levantado contra los interminables atascos diarios. En hora punta, la veintena de kilómetros que separa la capital de la «tecnópolis» más importante de Andalucía puede ser un trayecto que tarde en cubrirse una hora. Los accesos no están adecuados al crecimiento del PTA y los trabajadores se han cansado. Por esta razón, a las 12.00 horas de este miércoles se convocó una protesta dentro del propio parque que se convirtió en masiva. En la zona hay más de 20.000 empleados, cuya mayoría hizo un parón de 10 minutos para exigir a las diferentes administraciones que arreglen este problema.

Los empleados de las diferentes empresas del parque piden varias inversiones fundamentales, sabedores de que esta infraestructura no para de crecer y que las previsiones es que se sigan agolpando empresas, que atraigan más mano de obra y que los problemas de movilidad se agudicen. La inversión más demandada es que llegue el metro. Los trabajadores no entienden como no hay una línea para un lugar donde hay más 20.000 empleados, pero tampoco que no se conecte el Campus de Teatinos y su ampliación con esta «tecnópolis». Esto aligeraría mucha presión de tráfico en la zona.

Volúmenes de coches, que se ven parados y avanzando lentamente, para acceder a sus puestos de trabajo. Lo hacen por carreteras que no son capaces de absorber todo el tráfico, donde se mezclan tanto los transportes particulares como los públicos. Se pide al Gobierno de Pedro Sánchez que mejore los accesos por carretera, que recupere el segundo acceso, que dé más amplitud a la actual carretera y que se habiliten carriles especiales para el transporte público que aceleren la llegada de los autobuses. No se escapa tampoco el Ayuntamiento, al que se exige una ampliación de las líneas de autobús que van hasta el PTA, para dar más posibilidades.

Las demandas han llegado a un plantón al que se ha sumado el instituto de Campanillas, que también sufre los atascos que se producen para entrar en el PTA al compartir carreteras. Los 600 alumnos tienen que soportar cada mañana las demoras y retenciones para poder acceder a su centro de enseñanza.

La Junta saca pecho

Mientras de una forma espontánea y casi sin organización previa miles de personas paraban diez minutos para exigir soluciones, Susana Díaz sacaba pecho del Parque Tecnológico de Andalucía ante la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en una reunión en la sede de la confederación malagueña. Aseguraba la presidenta de la Junta de Andalucía, que se juega la relección este domingo, que el PTA «es un referente» dentro y fuera de la comunidad, recordando como Portugal está interesado en los detalles de desarrollo de esta infraestructura.

Acompañó con datos la reivindicación y dijo que supone el 16 por ciento de las empresas tecnológica de España. A eso sumó la colaboración con la red de universidades públicas para aprovechar el talento y generar puestos de trabajo de calidad. Señaló ante los empresarios que, si vuelve a ser presidenta, quiere alcanzar un 5 por ciento de crecimiento en investigación y desarrollo en la siguiente etapa. A lo que los empresarios respondieron pidiendo estabilidad, mientras los trabajadores paraban para poder llegar a trabajar sin excesivas demoras cada mañana.