El padre de Julen a las 48 horas del rescate: «No queremos un tuit, sino más excavadoras»

Se cumplen 48 horas desde que se inició la búsqueda de Julen en un estrecho pozo del municipio de Totalán. La familia comienza a desesperarse por la falta de resultados y pide más medios. «No queremos un tuit del presidente de Gobierno con condescendencia, sino más excavadoras para sacar al niño», ha señalado el padre a ABC en conversación telefónica. La familia agradece las muestras de cariño, pero solicita más medios para poder afrontar el rescate del niño de dos años. «La Guardia Civil hace lo que puede, pero es que no tiene medios suficientes. Estamos desesperados», explica el padre.

Mantienen la esperanza de sacar al niño con vida, porque «hay que creer», asegura su tío Javier. «Estamos muertos», reconoce José, padre de Julen, que están en la finca siguiendo el operativo de rescate desde que el pasado domingo a las 14.00 horas, cuando el niño se precipitó por el pozo. «Tiene las manos heridas por tirarse para cogerlo. El pequeño cayó con los brazos para arriba al tratar de agarrarse», explica el tío del niño, que señala que si no hubiera tratado de agarrarse el pequeño de dos años no había entrado en el tubo.

El padre se lanzó a por Julen, pero no pudo agarrarlo. El pequeño se precipitó sin remedio. «Lo escuchamos los primeros metros, pero luego ya no se oía», remarcó Javier, que quiso trasladar la petición de la familia de más medios para sacar a Julen del pozo. «Nos tenemos que agarrar a un clavo ardiendo», remarca el padre, que dice que no se va a mover de la parcela y que el pozo «estaba tapado con una piedra».

Por su parte, la Guardia Civil explica que viene un equipo de rescatistas expertos en minería desde Asturias, movilizado por el Ministerio de Interior para afrontar el rescate. Pasadas las 48 horas siguen sin divisarse a Julen que, según los expertos estaría a unos 80 metros de profundidad.

Los mineros de Asturias serían los encargados de hacer los últimos metros la galería «horizontal» para poder acceder al niño. Se trata de un túnel de entre 50 y 80 metros para llegar hasta el pequeño y sacarlos, después de esta noche un segundo tapón hiciera parar todos los trabajos.