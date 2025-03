Oposición y socios sonrojan a De la Torre por su pacto con Cassá: «Su legado será legitimar el transfuguismo»

El pacto de estabilidad firmado en septiembre con el concejal huido de Ciudadanos, Juan Cassá, le ha costado este viernes al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, un aluvión de acusaciones en lo político y en lo moral. Por parte de la oposición de PSOE y Adelante Málaga, pero también del partido naranja, sus socios de Gobierno, que se han sumado a la reprobación al alcalde por el pacto, aprobada por dieciséis votos de Cs, PSOE y Adelante, frente a los 15 de PP y Cassá.

«Su legado será haber legitimado el transfuguismo» , ha sentenciado durante su intervención la edil socialista Begoña Medina. Una afirmación compartida por Francisca Macías, la portavoz de Adelante y primera en intervenir en el debate. Como cara de su partido, el que precisamente ha presentado la moción para reprobar el pacto, no ha escatimado en sus críticas al regidor y le ha recordado que el exportavoz de Ciudadanos es un «tránsfuga de manual» ateniéndose a la definición que recoge el pacto a nivel nacional firmado en noviembre de 2020.

«Una artimaña de este tipo debería sonrojar a cualquier político decente», ha apuntado la edil dirigiéndose al regidor en una intensa sesión que debería haberse celebrado el mes pasado. «Atenta contra los principios de pulcritud y regeneración democrática; está haciendo usted antipolítica y contribuyendo a que la gente de la calle esté cada vez más lejos de la política», ha sentenciado.

Según Macías, tanto De la Torre como Cassá deberían explicar a los malagueños cuál es el «coste real» de contar con «el sí a todo» del concejal no adscrito. El acuerdo suscrito garantiza la tranquilidad a De la Torre para el final de su sexto mandato al frente del Ayuntamiento de la capital.

La portavoz ha acusado al edil de «no haber dado un palo al agua en todo lo que llevamos de legislatura» y de buscar la estabilidad «únicamente en su sueldo». Además de su puesto en el Consistorio, Juan Cassá ejerce como portavoz del equipo de gobierno en la Diputación de Málaga.

Por alusiones ha sido el siguiente en intervenir y ha intentado tumbar las acusaciones de transfuguismo recordando su tradicional apoyo a las políticas del Partido Popular y al alcalde. «Usted como portavoz de un partido en la oposición gana más que yo, así que deje de decir esas cosas falsas», le ha espetado a Macías, a quién ha acusado de trabajar un 20 por ciento en favor de la institución y un 80 por ciento para su partido.

Ha salido en defensa del pacto asegurando que los partidos de la izquierda han utilizado sus discrepancias puntuales con el alcalde para «poner la mancha de que hay inestabilidad» y ha asegurado que como concejal no adscrito tiene «autoría moral para firmar un acuerdo».

A la moral se ha agarrado precisamente la portavoz del partido naranja y edil de Cultura y Deporte, Noelia Losada, moderada en sus críticas a De la Torre, pero más vehemente con Cassá, cuya firma -ha asegurado- «no vale nada». Según la concejala el pacto perjudica a la «altura institucional de Málaga» y se ha defendido de los ataques de la oposición desmarcándose de sus socios populares.

«Somos formaciones diferentes y en el caso del pacto del humo estamos claramente en contra de que se dé protagonismo a un tránsfuga político que ha demostrado que a lo único que viene no es a defender el interés general sino el suyo propio» , ha sentenciado.

Los socialistas, por su parte, se han referido al pacto como el «acuerdo de la vergüenza» y le han echado en cara a De la Torre haber vuelto la espalda a los ofrecimientos de su formación para llegar a acuerdos sin tener que depender de Cassá, quien ha ironizado al respecto en su réplica. «¿Hubiera sido un tránsfuga si hubiera hecho una moción de censura en el Ayuntamiento y la Diputación tal y como quería el PSOE?» , ha cuestionado.

En su turno, los populares han desviado el debate hacia los casos de corrupción del Partido Socialista para cuestionar su defensa en el pleno de la regeneración democrática. «Me suena a chiste de los malos que ustedes hablen precisamente de regeneración», ha señalado la portavoz del PP, Elisa Pérez de Siles, que ha centrado su defensa en recordar al PSOE su «largo historial delictivo» en el plano legal y moral.

Torre del Puerto

Otro de los asuntos abordados en este intenso pleno de vuelta ha sido el debate sobre la Torre del Puerto, el hotel rascacielos proyectado en el dique de Levante que trae en choque desde hace meses a equipo de gobierno y oposición.

De nuevo aquí, Ciudadanos se ha desmarcado de la postura de sus socios, al votar a favor de una moción urgente del PSOE en la que insta al Ayuntamiento a «respetar los informes del Ministerio de Cultura sobre el expediente de expoliación que cursa sobre el proyecto» y desestimar «cualquier acción jurídico administrativa que tenga por motivación paralizar el expediente» del Ministerio de Cultura.

Losada deja así en minoría al equipo de gobierno, aunque ha aclarado que sigue apoyando el proyecto y que su voto a favor responde a su interés por legitimar el trabajo de los técnicos. «No me parece recurrirlo cuando un informe no nos viene bien en el sentido de que no apoya que nuestra posición sea la correcta», ha dicho, «yo quiero escuchar a todos los técnicos».