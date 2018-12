Salud Lienzos y pinceles para curar trastornos mentales en el Carlos Haya de Málaga Un taller pionero en el hospital malagueño utiliza el arte como herramienta para mejorar la recuperación de los pacientes de Salud Mental

Isabel Ruiz

Pinceles, un lienzo y acuarelas. Son las herramientas de cualquier pintor, de un artista. Javier Orozco es creador. También paciente: sufre depresión. Pero el arte son miradas y él le dedica tiempo, se empapa y aporta su propia visión; es su terapia. Bajo las directrices de algunos maestros, Javi perfecciona su técnica, haciéndola más suya y eso le enorgullece. Le gustan los colores cálidos, le aportan tranquilidad y, precisamente, es lo que quiere transmitir.

Mira su última obra, «La indecisión», un lienzo que ejerce de espejo para el autor. «Así soy yo, indeciso» confiesa momentos antes de explicar su creación; una de las obras expuestas en el museo Jorge Rando. Su pintura se enmarca dentro del «Taller de Arteterapia RecupeRando», una muestra creada por los pacientes de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Regional Carlos Haya de Málaga.

«No hemos sido enfermos haciendo creación, hemos sido artistas creando». No hay más. Javi no quiere que les aprecien con pena, sino que se disfrute de sus obras artísticas del mismo modo que se admiran las de otros pintores. Romper los estigmas y prejuicios sobre las personas que tienen algún trastorno mental. «Tratamos de decirle a la gente que la enfermedad se queda fuera y que aquí todos tenemos las mismas capacidades, cada uno con su nivel, su experiencia y su punto de vista».

La pintura fue su terapia, se refugió entre lienzos y pinceles cuando padeció depresión. «Ver a mi padre pintar cuando yo estaba hecho un alma en pena, me ayudó a descubrir que quería hacer eso». Conseguir ese sosiego y esa dedicación de progenitor hizo que Javi se lanzase con el caballete, dejando a un lado los dibujos y bocetos que realizaba hasta entonces, siempre de manera autodidacta.

Con un brillo especial en sus ojos, reclama más arteterapia, donde poder conocer gente y «aprender muchísimo» de los compañeros. Le apasiona lo que hace, tanto que cuenta con detalle cada una de las técnicas que ha aprendido de la mano de sus maestros. Sus colegas de taller están emocionados al ver que su esfuerzo queda expuesto en una pinacoteca por unas semanas. Todos tienen la vista puesta en el próximo febrero, cuando volverán a echar mano de los pinceles y caballetes.

Aunque los verdaderos protagonistas son los artistas, Paco Durán, enfermero especialista en salud mental del Hospital Regional, tiene mucho que ver con las creaciones. La arteterapia les ayuda a ser capaces de «superar el no saber hacer. Tienen miedo al hacer» y con esta modalidad lo vencen, normalizando la situación. Pero no es el único beneficio que aporta a los pacientes, sino que también «devuelven a la sociedad parte de lo que ellos ya ha sido beneficiarios». Un hecho que los facultativos consideran «verdaderamente recuperador».

Enfermedad incipiente

A la espera de que se les brinde la oportunidad de ampliar la exposición, Durán confía en que se convierta en una tradición. «Queremos hacerlo todos los años con nuevos grupos, formados por gente joven que no tenga la enfermedad en un estado muy avanzado, sino que sean de primeros episodios».

Gracias a las manos y las lecciones de Jerónimo López, monitor de taller del Museo Jorge Rando, los artistas han podido desarrollar nuevas técnicas. «Cuando tratas con ellos te das cuenta que no hay una separación nítida, la normalidad y lo que se considera normal. ¿Qué es ser normal?» se pregunta el mentor de Javi, quien enseña en la clase de retratos que «todos somos iguales, diferenciados por pequeños rasgos completamente accidentales».

El Museum Jorge Rando demuestra su férreo compromiso por ser «un actor de la sociedad a la que pertenecemos», por eso colaboran asiduamente con entidades e instituciones sociales que luchan por la igualdad y los derechos humanos. Esta pinacoteca radicada en Málaga está dedicada a la poética expresionista, la vanguardia más humanizada; un movimiento cultural que puso el foco de atención sobre la guerra, el militarismo, las diferencias sociales o la alienación del individuo.

Con los derechos humanos por bandera y una filosofía fuertemente marcada por la igualdad y la inclusión social, el Museo ofrece la oportunidad a artistas como Javi, un creador y no un enfermo mental creando.