Huelga sanitaria La Junta sigue posponiendo el problema sanitario en plena campaña electoral Los facultativos critican que la consejera visite Málaga y no se siente con el Comité de Huelga a dialogar

@isaruiz9 Málaga Actualizado: 19/11/2018 20:13h

Los médicos se han visto «obligados» a intensificar sus protestas. No van a parar hasta que consigan que la Junta de Andalucía acepte y cumpla las peticiones que han efectuado para sanar el sistema sanitario. Este lunes la consejera de Sanidad, Marina Álvarez, ha visitado el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, que mañana pondrá en funcionamiento una nueva Resonancia Magnética. La titular ha asegurado que esta dispuesta a dialogar con los sindicatos ante el anuncio de una huelga regional el próximo 27 de noviembre. Una reunión que aún no esta fechada.

La Junta de Andalucía ha informado a los sanitarios «por escrito» de su intención de mejorar las infraestructuras, los equipos informáticos, adecuar las agendas y un aumento de plantilla. Así lo ha hecho saber Álvarez, quien está predispuesta a mejorar el plan estratégico de agresiones y conseguir «mejor transparencia» de datos.

Ante estas declaraciones, tanto el Sindicato de Médicos de Málaga (SMM) y la plataforma Basta Ya critican «la ausencia de diplomacia» por parte del Gobierno de Susana Díaz, ya que la consejera no ha aprovechado su visita a la capital costasoleña para sentarse a dialogar con el Comité de Huelga.

Las consultas de los centros de salud malagueños estaban vacías, aunque la Junta se niegue a dar los datos reales del seguimiento de la huelga de este lunes. El sindicato de médicos malagueño ha cifrado entre un 60% y un 65% los facultativos que hoy no han acudido a su puesto de trabajo, mientras que el Ejecutivo autonómico ha mantenido que ha sido un 10%. «Hay fotos que lo corroboran» han asegurado desde el SMM.

El presidente del sindicato, Antonio Martín, visto que la consejera no se ha ofrecido a recibirlos, se ha personado en el Hospital Virgen de la Victoria para intentar conseguir una negociación. Parece ser que desde el Gobierno andaluz no han querido poner fecha aún. El Ejecutivo liderado por Susana Díaz no está interesado en sentarse aún con los portavoces de los huelguistas, pese a estar en plena campaña electoral.

«Nosotros no pedimos equipos informáticos nuevos, nosotros solicitamos un mayor tiempo por paciente». Así le ha respondido el delegado de Atención Primaria en el Sindicato de Médicos de Málaga, José Becerra, a las afirmaciones de Álvarez. Becerra ha asegurado que lo que los profesionales no quieren es que los centros de salud se conviertan en «antiguos ambulatorios donde sea ver, ver, ver». Este modelo perjudica al enfermo y al facultativo, así como la nula estabilidad que tienen las plantillas actualmente. «Ni el paciente se amolda a su médico, ni el médico conoce a sus pacientes».

Desde el Sindicato de Médicos de Málaga esperan y confían que las palabras de la consejera de Salud no sean por parte de la campaña electoral, sino que verdaderamente sea una preocupación. «No hay fecha para la reunión, pero hay que recordar que el día 23 también hay huelga. No solo el 27» ha mantenido Becerra, quien ha concluido que «la mayoría de las cosas que se piden es por los pacientes. El beneficio de uno es el beneficio del otro».