POLÍTICA El Gobierno del cambio se topa con los «papeles de Panamá» en Málaga El delegado de Empleo en Málaga pone su cargo a disposición de su consejería tras conocerse que posee una sociedad en este país

F.L. Málaga Actualizado: 29/03/2019 13:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Juanma Moreno no comparecerá en el Parlamento hasta mayo

«Si hay cualquier género de duda sobre cualquier actividad que pudiera ser ilícita sobre cualquier miembro de Ciudadanos inmediatamente hay que pedirle su dimisión». El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha respondido así este viernes a los periodistas tras ser preguntado por el caso del delegado de Empleo y Economía en Málaga, Miguel Luis Guijarro, del que se ha conocido que en 2011 creó dos sociedades instrumentales en Panamá.

Guijarro, propuesto para el cargo por Ciudadanos, y que también fue candidato al Senado por la formación naranja, ha defendido la legalidad de sus empresas, pero no obstante ha puesto su cargo a disposición de las consejerías de las que depende. Es a los titulares de ambas, ha afirmado Marín (en concreto Rocío Blanco como consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y Rogelio Velasco como responsable de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad) a quienes corresponde pedirle el cese o dimisión.

La dirección de Ciudadanos, ha adelantado Marín, «está estudiando la documentación que han recibido» de Guijarro esta misma mañana. «La gente en Cs cuando no cumple se va, y si no, la echamos», de forma que «no nos va a temblar el pulso para tomar una decisión si la documentación contiene alguna cuestión que tengamos que poner en tela de juicio», ha señalado el vicepresidente.

Según la información publicada este viernes por «El Confidencial», Miguel Luis Guijarro registró en Panamá las sociedades pantalla Bakchia Corporation e Ixcumante SA con la ayuda de la firma Mossack Fonseca. Ambas se fusionaron en junio de 2015.

Esta información ha provocado que el PSOE haya salido en tromba contra el delegado de Empleo. La secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, ha calificado el hecho como «gravísimo» y ha exigido a Ciudadanos que dé todas las explicaciones «cuanto antes». Su partido ha registrado este viernes una solicitud en el Parlamento andaluz para que la titular de Empleo comparezca ante el Pleno.

Por su parte, el PP, socio de gobierno de Ciudadanos ha evitado pronunciarse sobre el asunto y ha dejado la resolución del entuerto en manos de la formación naranja. A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, la secretaria general del PP-A, Loles López, ha dicho que no tiene «ni idea» del asunto y que «quien se tiene que pronunciar es Cs».