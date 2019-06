Málaga Fiscalía pide archivar el «caso Boda» contra la alcaldesa de Ronda porque falsificaron su firma El escrito reconoce que la socialista Teresa Valdenebro mintió sobre cuándo tuvo conocimiento de los hechos, pero que no fue quien modificó las fechas oficiales

J.J. Madueño Málaga Actualizado: 04/06/2019 12:58h

La Fiscalía pide el archivo provisional del «caso Boda» para la alcaldesa en funciones de Ronda, Teresa Valdenebro. Lo hace porque las pruebas periciales de caligrafía practicadas en uno de los documentos arrojan que la firma de la regidora socialista está falsificada. No hay constancia de que la alcaldesa participara en la manipulación del documento de instancia matrimonial, del pago de tasas y de la designación de concejal para celebrar el matrimonio. Este último es el que tendría la firma falsa de la regidora.

El Ministerio Público considera que la regidora no conocía la manipulación de esta documentación pública. Reseña que sólo José María Jiménez, concejal socialista y padre de la supuesta beneficiada por la modificación de fechas, es el único que inculpa a la alcaldesa en este proceso. La Fiscalía desgrana varios testimonios que dicen que la actual alcaldesa en funciones de Ronda «no conocía la modificación» y puntualiza que, incluso, el edil que la culpa la exoneró cuando presentó su dimisión de forma pública.

En el escrito explica que, tras oficiar Valdenebro la boda civil, también es posible firmara el acta de boda con la fecha manipulada sin percatarse de ese detalle, tal y como ha sostenido la propia regidora desde el principio. Lo que sí reconoce el fiscal es que Teresa Valdenebro «faltó a la verdad». Lo hizo sobre las fechas en las que conoció el caso. La alcaldesa dijo que se enteró de todo el 1 de agosto. Sin embargo, el intercambio de mensajes entre Valdenebro y Jiménez demuestra que lo sabía desde el 13 de julio. Sin embargo, el Ministerio Público señala que «más allá de eso no puede apreciarse una actuación delictiva» en su conducta.

En el documento remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Ronda también se exonera al jefe de Gabinete de Alcaldía y a la secretaría particular de la regidora. Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía mantiene la imputación para el exconcejal José María Jiménez y para su hija Laura Jiménez, que fue la principal beneficiada del a modificación.

«Doble boda»

Laura se casó con Adrián en Ronda el 17 de junio de 2018, pero la fecha oficial de la boda en los documentos fue el 21 de junio. Ese último era el día en el que Laura comenzaba un contrato con el Servicio Andaluz de Salud como enfermera. La modificación de la fecha del enlace sirvió para que la novia se fuese a Nueva York de luna de miel siendo trabajadora del SAS.

Le permitió irse cobrando a final de mes desde el día 21 de junio, pese a no haberse incorporado a su puesto de trabajo. El SAS ya obligó a la novia de esta «doble boda» a devolver 1.046,60 euros del dinero había cobrado por el permiso nupcial al que no tenía derecho, por no ser trabajadora de la administración regional cuando se casó.