DESAPARECIDA La extraña desaparición de una joven en un remoto pueblo de Málaga Nadie sabe nada de Dana Leonte desde el pasado 12 junio, cuando se ausentó de Arenas dejando a un bebé de siete meses

Dana Leonte tiene 31 años, es madre de una niña de sólo siete meses y no se sabe nada de su paraderodesde hace ya 14 días. Se evaporó. Nadie sabe dónde está, si se ha ido o le ha ocurrido algo. Sólo está su ausencia en este pequeño pueblo de la comarca de la Axarquía de Málaga, cerca de Vélez-Málaga, y con poco más de un millar de vecinos entre los olivos en la montaña. Allí era conocida, tenía una relación con un joven del pueblo y en el último tiempo se había convertido dueñas de un bar en su pueblo.

En sus redes sociales se ve una reseña de un local en Torre del Mar, se llama Cafetería Bar Restaurante Danna’s. Es del 1 de febrero. Antes aparece otra cafetería sin ubicación concreta el 6 de diciembre, que estaría en Torre del Carmen en Vélez-Málaga. Pero desde hacía un mes había adquirido el Pilar II en Arenas para convertirse en empresaria. Llevaba poco tiempo regentado el local y su gran ilusión eran Sergio, su pareja, y Lucía, su pequeña de siete meses, a los que halagaba en sus publicaciones. La última del 9 de junio, sólo tres días antes de desaparecer.

La Guardia Civil mantiene abierta una búsqueda para encontrar a esta joven hostelera de nacionalidad rumana, pero residente en nuestro país. La asociación SOS Desaparecidos fue la que lanzó el aviso de búsqueda procedente del Centro de Desaparecidos. Decía que fue vista por última vez el miércoles 12 de junio. La describía como una chica de 1,60 metros de altura de pelo castaño y largo. Su complexión delgada y con los ojos marrones. Según este reporte, en el momento en el que fue vista por última vez, vestía un pantalón negro y una camisa del mismo color.

Malos tratos archivados

La Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Málaga y las unidades territoriales, bajo el mando del capitán de Vélez-Málaga, están llevando a cabo una investigación sobre lo sucedido. «Se está indagando para confirmar los datos que hasta el momento conocemos», explican fuentes cercanas al caso, que señalan que se hace a raíz de una denuncia presentada por la desaparición y que, hasta el momento, no se tienen resultados sobre el paradero de esta chica.

Entre los datos a confirmar está qué pasa con el dinero y la ropa que faltan en la casa. Si la chica se marchó de la casa llevándoselos o si no es así. Para la asociación SOS Desaparecidos no es algo «extraño» que una madre abandone a su bebé. «Es algo que hemos visto en otros casos anteriores. No es raro que este hecho suceda», mantienen desde este organismo. Sin embargo, hay datos que lo complican todo.

En el pueblo habrían visto discutir a la pareja en público y, tiempo atrás, la chica llegó a denunciar a su novio por malos tratos. Esta denuncia fue archivada por la autoridad judicial en Vélez-Málaga. Según la familia de Sergio, fue una pelea en la que ella le pegó a él. La hermana fue testigo en aquel caso. La joven tiene familia en la zona, que la está buscando desesperadamente y cree que no se ha marchado por su propia voluntad. «Ella no se va así», declaró el hermano de Dana en televisión, donde reconoció «desesperanza» por la situación.

Alejados de todos

Dana ya se había ido antes y dejado a su pareja, pero nunca para perder la comunicación con todo el mundo. Lo que sí han remarcado ambas familias es que la pareja se había alejado de todos, incluso de la hija mayor de Sergio con otra pareja. Aunque una hermana de Dana había llegado hacia poco tiempo a Arenas de vacaciones. Su pareja reconoció a «Diario Sur», en los primeros compases de la búsqueda, que la chica le manifestó que «quería volver a su país» y dedujo que se había «largado».

Las versiones son contradictorias y profundizan en el misterio de la desaparición de esta joven de 31 años en un remoto pueblo de Málaga, ya que su pareja habría declarado ante la Guardia Civil que Dana llegó a llamarle, antes de apagar todos los teléfonos. Dijo que lo había hecho para decirle que volvía a Rumanía, porque estaba pasando una mala situación. En su país sus conocidos tampoco la han visto hasta el momento y su hermano duda de que pudiera salir de España al tener los papeles caducados.