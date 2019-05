Una edil de izquierdas se despide del alcalde de Málaga aconsejándole un audífono Ysabel Torralbo, de la formación Málaga Ahora, ya recomendó que se le pusiera un bozal a otra concejala del PP

Este jueves ha tenido el último pleno del mandato en el Ayuntamiento de Málaga. Cuando ya el alcalde, Francisco de la Torre, estaba dando por concluida la sesión, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha querido pronunciar unas palabras en forma de despedida, ya que la formación no ha conseguido obtener representación en el Consistorio para la próxima legislatura. Tras agradecer que «en algunas ocasiones» se ha visto mejor «la cooperación que la competición», Torralbo ha deseado al alcalde «buena salud» y le ha recomendado que «deje la piqueta y mejor coja un audífono especial» para escuchar a los malagueños.

«A veces no son los que les votan, no son los que tienen los barrios más limpios, son los que tienen una circunstancia más complicada. No son los más simpáticos para usted pero tienen necesidades. A esos tendrá que escucharlos» ha proseguido la portavoz de Málaga Ahora, quien también le ha deseado a De la Torre «un mandado complicado». «Quizá en el Pleno sea más sencillo, pero en la calle lo tendrá más complicado. Hay muchas cosas que resolver».

Aunque las tres concejalas de la formación se marchan del Ayuntamiento, han asegurado que continuarán haciendo política como venían haciendo «antes de entrar en este Pleno». Torralbo también ha recordado que hay vecinos que abandonan Málaga por cuestiones de empleo o vivienda, así que «alcalde, que tengas salud pero también mejor oído» ha concluído.

De la Torre ha respondido a las palabras de la edil dándole las gracias por sus buenos deseos y ha puesto de manifiesto que la corporación continuará buscando una Málaga que «siga progresando, cambiando a mejor, dando oportunidades de empleo, rehabilitando edificios o espacio de la ciudad continuamente».

Más polémicas

Torralbo no es la primera vez que levanta polémica con sus declaraciones. El caso Villas del Arenal; en el que han estado investigados los ediles populares Teresa Porras y Francisco Pomares, el de esta primera ya se ha archivado, por por supuestas injerencias en Urbanismo; ha terminado con rifirrafes en los Planos del Ayuntamiento. Las críticas entre las formaciones volaban por el Salón plenario, donde la edil de Málaga Ahora afirmó: «A la señora Porras habrá que ponerle un bozal, ¿no?», después de que la concejala del PP interrumpiera la sesión en varias ocasiones.

«Ya quisieran ustedes gobernar como gobierna Bildu en Pamplona, con políticas feministas de verdad», espetó Torralbo en otra ocasión al concejal de Ciudadanos Alejandro Carballo. Y es que donde está la edil de Málaga Ahora, formación que nació bajo el paraguas de Podemos pero se ha desligado del partido de Pablo Iglesias, hay polémica.

El pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia de Género, la que fuera concejala de Turismo, María del Mar Martín Rojo, sufrió una agresión por parte de las manifestantes. Dos días después, en el Pleno, algunos concejales de otras formación mostraron su solidaridad con la popular a excepción de Torralbo que afirmó que esperaría a ver «lo que los juzgados decidían». Las chispas saltaron y ediles del PP y Torralbo se llamaron «ordinarias» y «maleducadas».

Líos internos

A final de octubre de 2016 saltaba el escándalo interno de Málaga Ahora. Las tres ediles levantaron una guerra contra el concejal de la formación Juanjo Espinosa, que terminó siendo no adscrito, por no haber justificado unos 4.000 euros. De la citada cantidad, concretamente, 3.000 se habían sacado en efectivo con su tarjeta en varias extracciones durante los meses de abril, mayo y septiembre de 2016, uno de ellos incluso de 600 euros en un cajero de Vélez-Málaga el 11 de septiembre, fuera del campo de acción de su labor municipal.

Espinosa, que optó por no ir al pleno de ese mes, se quejó de que las concejalas habían dado «un golpe de Estado» en el partido, y acabó dándose de baja en el grupo y justificando esos gastos con facturas de supermercados, y conceptos tales como compresas, vinos, chorizo, salchichón, bebidas alcohólicas, y también eventos culturales, que la formación negó que hubiesen sido del grupo municipal.

Tras la polémica interna, Espinosa se erigió como el concejal de Podemos en el Ayuntamiento. Mientras que la portavoz de la formación subrayó que Málaga Ahora mantenía «las líneas de contacto» con el partido de Iglesias y que miembros del grupo Málaga Ahora son de Podemos. A su vez aclaró que eran un grupo municipalista autónomo, pero que seguía habiendo muchas personas de Podemos que trabajan en Málaga Ahora. En los últimos meses, se han ido desligando de la formación morada y autodefiniéndose como una agrupación de personas independientes.