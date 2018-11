Catedral SOS eclesial en la Catedral de Málaga El Obispado continúa a la espera de que la Junta de Andalucía de el visto bueno al Plan Director propuesto en 2016

Isabel Ruiz

@isaruiz9 Málaga Actualizado: 03/11/2018 08:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Manquita. Así es comunmente conocida la Catedral de Málaga debido a la ausencia de uno de sus torreones. Pero este templo no es discapacitado, tan solo es «una sinfonía inacabada» que pretende estar lista para el 500 aniversario del inicio de su construcción, que se celebrará en 2028. El levantamiento de este monumento ha pasado por numerosas fases, etapas intermitentes que han conformado un cóctel de influencias arquitectónicas que caracterizan a la Catedral malacitana, una infraestructura de belleza natural. Gótica, renacentista y barroca. Una mestiza que en su interior mantendrá hasta el 28 de febrero la exposición «La Catedral de Málaga, una sinfonía inacabada» que narra la historia de su creación, el proyecto de futuro e, incluso, sus heridas.

Lesiones que están latentes desde hace años y que acentúan el deterioro de la Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación. Cada vez que acontecen precipitaciones, el agua cala y las goteras aparecen en el monumento. Esta problemática no es nueva, pero sí urgente.

En diciembre de 2016, el Obispado presentó a la Junta de Andalucía un Plan Director que recoge todas las deficiencias del templo. La cúpula eclesial quiere acabar con los problemas patológicos de la edificación. Redactaron un plan para salvar la Catedral, para curar de una vez las heridas. La Junta de Andalucía aún no se ha pronunciado y hasta que no lo haga ni un solo ladrillo se podrá cementar. Mientras tanto, sigue lloviendo y el agua calando.

A la espera de que el Gobierno andaluz apruebe el Plan y con el fin de completar «lo más urgente» antes del V centenario, en 2014 se pusieron manos a la obra. Una parte de la balaustrada de la fachada principal fue reconstruida, por eso se puede apreciar que hay dos tonalidades de blancos en ésta. La reforma, llevada a cabo por el Obispado, desmiente que la cúpula no haya puesto «ni una sola piedra» en el templo, afirma el obispo de Málaga, Jesús Catalá.

Juan Manuel Sánchez de la Chica y Adolfo de la Torre Prieto son los encargados de continuar la partitura, de completar el monumento tal y como dibujaron los arquitectos en los planos del siglo XVIII. Ambos han plasmado la historia de la «Sinfonía inacabada» en un libro y una exposición. Aman la Catedral.

Para Sánchez de la Chica, la Catedral es un edificio «valiente» tanto por la mezcla de estilos arquitectónicos como por la fuerte personalidad, por eso no considera justo que se conozca «por lo que le falta», la torre es el ejemplo más claro. «Es un edificio vivo, que se convertirá en la ansiada ciudadela de las torres cuando se acabe» mientras tanto, para el arquitecto éstas «están ausentes pero latentes».

«Lo contrario a la valentía no es la cobardía, sino la inacción» mantuvo Sánchez de la Chica, quien desea darle forma al templo de su ciudad. Mientras, invita a los ciudadanos a asistir a la exposición que relata la evolución que ha tenido la construcción del templo. La muestra se podrá visitar en el trascoro de la Catedral hasta el próximo 28 de febrero, entre las 10:00 y las 18:00 horas. La entrada será gratuita para los malagueños.

Una sinfonía intermitente

A través de una línea temporal que narra la historia del templo, los visitantes podrán admirar que fue levantada «con impulsos intermitentes y que el estado inconcluso que hoy conocemos no se debe a una paralización aislada y puntual de las obras». La edificación del templo ha sido un proceso continuo a lo largo de los siglos, que ha tenido épocas con mayor actividad y «silencios que anticipan nuevas etapas de gran intensidad constructiva». El periodo Renacentista, que se inició en 1528 y concluyó en 1588, junto con el Barroco, que se desarrolló entre 1721 y 1782, son dos de las épocas más importantes del templo, según los expertos.

El estado que hoy presenta el monumento no es el mismo que conocieron hace años o siglos, demostrando así que su seña de identidad no residen en el concreto estado inconcluso que muestra el templo en la actualidad. La catedral de Málaga no es La Manquita, es una Sinfonía Inacabada.