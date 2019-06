DESAPARECIDA Se cumplen los primeros 15 días sin noticias de Dana Leonte en Málaga Desapareció el pasado 12 de junio en Arenas y las pesquisas de la Guardia Civil se centran en su entorno más cercano

Dana Leonte desapareció el pasado 12 de junio en un remoto pueblo de la Axarquía de Málaga. Según el relato de su novio, se llevó ropa y unos 1.000 euros que tenían en casa. Nada se sabe de ella desde entonces. La Guardia Civil está llevando una exhaustiva búsqueda de su rastro en las inmediaciones de la vivienda que compartía con Sergio y con la pequeña Lucía, de sólo siete meses de edad. Cuando se han cumplido los primeros 15 días de investigación, las pesquisas se centran en su entorno más cercano. Sobre todo, en los alrededores de la casa donde residía y en la que una de las hogueras extinguidas presentes ha levantado sospechas.

Sin embargo, esto no revela su localización. La sospechas e hipótesis son diversas, pero ninguna concluyente hasta el momento. Se interrogó el pasado jueves hasta las cuatro de la madrugada al novio de la desaparecida. El mismo Sergio esa mañana reveló que le habían presionado para que confesara un supuesto crimen. «No tengo nada que confesar», dijo a los medios de comunicación que estaban en la puerta de su domicilio el jueves por la mañana.

Esa es la última vez que se le ha visto, aunque está localizable para la Guardia Civil. El joven dijo que estuvo encerrado con cuatro agentes en una habitación el jueves de madrugada y que estos le interpelaron para que confesara. «Me dijeron que iba a estar 20 años en la cárcel, que confesara que la había matado», recordó en su última aparición ante los medios.

Deuda de 13.000 euros

El novio mantuvo en el cuartel de la Guardia Civil de Vélez-Málaga que Dana se había marchado por su propia voluntad, que así se lo había asegurado. Narró que su pareja le había dicho que se iba a Rumanía para huir de algunos problemas, pero que desconocía la naturaleza de estos. Sí apuntó a una deuda de 13.000 euros con un prestamista, que era un «amigo íntimo» de ella. Le habría dejado el dinero para comprar Los Pilares, el bar que regentaba desde hacía poco más de un mes en Vélez-Málaga, a unos 10 kilómetros de Arenas. «Que averigüen, pero que no me echen la culpa», afirmó Sergio en aquella última aparición.

En Arenas no se conocía a Dana con cercanía. Algunos vecinos preguntados explican que no le ponen cara y en el Ayuntamiento la conocieron cuando fue un par de veces a hacer gestiones con los servicios sociales. «No era nada particular. Aquí la gente viene hasta para pedir cita para el DNI o en la ITV», remarca el alcalde de Arenas, Manuel Ríos, que asegura que era una chica que sólo iba a dormir a este pueblo de unos 1.000 habitantes. «Su vida la hacía en Vélez-Málaga», aseguró el alcalde.

A la espera de pruebas

Pero es en Arenas donde la Guardia Civil está centrando todos sus esfuerzos. Desde el miércoles se están llevando a cabo varios registros en el municipio. Entre ellos se practicó una inspección ocular exhaustiva en el domicilio del novio. Los agentes hicieron hincapié en las hogueras y en las paredes que habían sido pintadas recientemente. Recogieron muestras en las zonas que marcaron los perros, que están siendo tratadas en los laboratorios de criminalística y a la espera de resultados.

El jueves se incorporó un helicóptero a las tareas para localizar posibles lugares desde el aire. La Guardia Civil se personó en el Ayuntamiento para buscar planos del término municipal. En ellos señaló varias parcelas del pueblo y algunos caminos. Según fuentes consultadas por ABC, se están esperando varias pruebas y confirmaciones.Se están interrogando a posibles conocidos y se estaría a la espera de algunas pruebas tecnológicas. Todo para descifrar la extraña desaparición de esta chica rumana de 31 años, que lleva viviendo más de 15 años en nuestro país.

A estas incertidumbres se añade que el hermano de la desaparecida dice que no se fue de forma voluntaria. Asegura que «algo malo le ha pasado» y remarca que no se ha ido a Rumanía. Florín Leonte ha afirmado en incontables ocasiones que nadie en Rumanía, ni en otros países donde tienen familia, han sabido de ella y que es posible que no haya podido salir de España porque tiene los papeles de residencia caducados.