J.J. Madueño Málaga Actualizado: 29/04/2020 16:35h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los hoteleros de Andalucía lamentan que el plan de desescalada anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ponga en jaque a sus negocios. Igual que los hosteleros, que sólo en Málaga estima que se ha puesto en riesgo de desaparición a miles de empresas. La desescalada ha generado «incertidumbre». «Una alarma innecesaria», afirma Miguel Sánchez, portavoz de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), quien explica que la apertura de hoteles se ha hecho «sin hablar con la patronal». «Nos están llevando a presentar Expedientes de Regulación de Empleo o ir a concursos de acreedores», remarca Sánchez, que lamenta que se puedan producir despidos de plantillas y cierres definitivos de establecimientos.

Se había sellado un acuerdo entre la patronal y los sindicatos que puede haber saltado por los aires, como asegura la CEA. Se aprobaron los Expediente Temporales de Regulación de Empleo (ERTE). «Ahora no sabemos qué pasará. Los ERTE nos aseguraban que no nos descapitalizábamos y perdimos la liquidez», reseña Sánchez, quien dice que estas compañías tenían marcada una hoja de ruta para poder abrir en condiciones óptimas. «Estaba todo pensado para poder aprovechar la temporada y ahora va a ser muy difícil», lamenta el portavoz de estos empresarios andaluces.

El sector tenía sus directrices marcadas, asentándose en el mercado nacional para salir de esta crisis sanitaria. Lo acordado disponía que se iban a abrir las empresas según la necesidad, contratando al personal conforme se fuera incrementado la demanda, siempre aplicando las medidas de seguridad necesarias y prescritas por las autoridades sanitarias. Esta era la línea sobre la se movía Fuerte Group Hotels, que anunció este miércoles que está a la espera de que se concreten aún más las fechas de apertura de los establecimientos en cada una de las provincias andaluzas donde tiene intereses.

La apertura dentro de esta cadena será «de manera escalonada». «En función de cómo se active la demanda», asegura a ABC la cadena, que dice que está previsto aplicar todas las medidas higiénico-sanitarias recomendadas por la OMS, el Gobierno de España y las autoridades de la Junta y, además, proceder a hacer test a todos los trabajadores antes de las aperturas de los hoteles. «Sigue habiendo bastante incertidumbre, lo que parece seguro es que este año trabajaremos principalmente con mercado nacional», asevera El Fuerte, una de las principales compañías andaluzas del sector.

«¿Quién va a ir a un hotel de su provincia donde sólo le pueden dar una cama para dormir? Eso no va a ocurrir»

Esto en un sector que no ve viable abrir dentro de 15 días. «No va haber clientes de ningún tipo. No habrá tránsito entre provincias, ni vuelos de Europa.¿Quién va a ir a un hotel de su provincia donde sólo le pueden dar una cama para dormir? Eso no va a ocurrir», señala Sánchez, quien explica que, además no tienen ni protocolos de seguridad ni se pueden ofrecer servicios. «No sabemos ni si habrá playas», concluye Sánchez.

Además, la desescalada definida por el Gobierno no contempla que no es lo mismo un hotel vacacional, donde las zonas comunes son indispensables en la oferta, que un hotel urbano. Los vacacionales no se prevé que tengan clientes hasta que no se puedan usar las piscinas, SPA, restaurantes, zonas de verdes o deportivas, mientras que los urbanos sí tienen unos clientes que pueden llegar sólo garantizando una habitación y un servicio de comida. «Estos tienen un cliente que llega para hacer negocios, por motivos de trabajo, en estancias más cortas. Con este cliente podrán abrir antes», añade Sánchez.

En la misma línea están los hosteleros de Málaga (Mahos), cuyo presidente, Javier Frutos, asegura que las medidas del Gobierno «no tiene en cuenta la situación a la que se enfrentan más de un millón y medio de autónomos, asalariados y empresarios de la hostelería en toda España». «La limitación de aforos a un 30 por ciento de la terraza sin el interior en la primera fase de reapertura decretada por el Gobierno es incompatible con la supervivencia de las empresas y el mantenimiento del empleo», abunda Frutos. En la provincia de Málaga, líder en actividad hostelera en Andalucía, hay 18.000 establecimientos y más de 80.000 trabajadores afectados. Frutos explica que la imposibilidad de prorrogar los ERTE «condena al sector a una situación de ruina».

Los hoteleros andaluces lamentan que el Gobierno les empuje a despidos de plantillas o cierres es un contenido original de ABC de Sevilla