iGLESIA Un cepillo digital: el «no llevo suelto» ya no es excusa en la Catedral de Málaga CaixaBank instala en el Templo dos cepillos para realizar los donativos con móvil o tarjeta de crédito

J.J. Madueño @JJMadueno Málaga Actualizado: 19/09/2019 07:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ya no hay excusas. En la Catedral de Málaga no sirve esa frase siempre mencionada de «no llevo suelto» para no hacer una donación en el Templo, porque las personas que visiten «La Manquita» disponen desde esta semana de un nuevo servicio tecnológico para realizar sus donativos de forma digital. Ya no es necesario que lleven monedas sueltas en el bolsillo, puesto que se puede colaborar con la conservación con un pago con tarjeta, por ejemplo.

Es posible porque CaixaBank ha instalado en este momumento renacentista dos «cepillos digitales» que se podrán utilizar con cualquier medio de pago, sea un teléfono, una tarjeta «contactless» o incluso un reloj «smartwatch».

Se trata de un tipo especial de terminal de pago adaptado, que ha sido instalado tanto a la entrada como a la salida de la Catedral de Málaga. Sendos cepillos aceptan donativos de la cantidad que desee el usuario hasta un máximo de 20 euros, sea este cliente de la entidad que sea y tenga el tipo de tarjeta que tenga.

El director territorial de CaixaBank en Andalucía Oriental y Murcia, Juan Ignacio Zafra, ha manifestado su satisfacción «por poder colaborar de este modo al mantenimiento de la Catedral, una de las joyas renacentistas más importantes de Andalucía y un referente para los malagueños y para todas las personas que visitan la ciudad». Zafra fue acompañado por el déan de la Catedral, Antonio Aguilera, para conocer el funcionamiento de los nuevos «cepillos digitales».

Los de Málaga serán unos de los primeros terminales que CaixaBank instala en España y los primeros que se instalan en la provincia. El servicio tiene como beneficiario al Obispado de Málaga, que destinará los recursos captados al mantenimiento de la propia Catedral Basílica de la Encarnación de Málaga. La entidad financiera prevé implantar este tipo de cepillos en más de un centenar de poblaciones a lo largo de 2019. Para contratarlo, los interesados han de dirigirse a su centro de Banca de Instituciones de CaixaBank.