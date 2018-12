AMENAZAS La alcaldesa de Fuengirola, sobre el hombre que la amenazó: «Me da un poco de pena» Ha sido detenida una persona por varios mensajes este verano por Facebook en los que se amenazaba a la regidora popular

J.J. Madueño

@JJMadueno Fuengirola Actualizado: 06/12/2018 08:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Detenido por amenazar de muerte a la alcaldesa de Fuengirola en redes sociales

Amanazó a la alcaldesa de Fuengirola por Facebook. «Mula sabemos dónde vives. O le quitas al hombre de las rosas la multa o vamos a tener que ir a hacerte una visita a tu casa y no te va a gustar nada». En el mismo, se le sugería que fuera con escoltas. «Lo vas a necesitar, puta ladrona de mierda, prepárate para lo que te viene encima», afirmaba. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por estas misivas, sobre la que Ana Mula, afirma: «Me da un poco de pena. Realmente creo que este hombre no sopesó lo que estaba haciendo. No lo hizo con maldad, pero merece un correctivo».

El pasado verano, un vídeo viral de una denuncia de la Policía Local a un vendedor de rosas en el paseo marítimo de Fuengirola desató la polémica. Tanto que un usuario, bajo un perfil falso, escribió a la alcaldesa popular, Ana Mula, y la amenazó. En otro mensaje como reacción a este video se llegó a decir: «un tiro en la nuca es lo que os merecéis». En aquel vídeo, que se convirtió en viral, un vecino afea a los agentes que multaran al vendedor de rosas, quejándose de un supuesto trato diferenciado de este cuerpo de seguridad con «los negritos con las mantas del paseo marítimo».

«Realmente creo que este hombre no sopesó lo que estaba haciendo»

Entre improperios y mostrando su indignación, pidió un partido de «extrema derecha», para que «limpie» lo que percibía como una grave injusticia. El video continuaba con el hombre sancionando mostrando la multa y criticando la actuación policial que se había producido.

La alcaldesa interpuso denuncia ante la Policía Nacional. Los agentes investigaron al usuario y descubrieron que se trataba de un perfil falso y, posteriormente, identificaron al titular de la dirección IP desde la que se habían difundido las amenazas. «No denuncié solo por las amenazaba, sino también porque se amenazaba a la Policía Local con un tiro en la nuca», apuntó la alcaldesa, que reflexionó que «las redes sociales son un medio de comunicación más en la sociedad y que se tiene que hacer un uso responsable». «Una cosa es expresar una opinión y otra muy distinta es el insulto», recordó Ana Mula

«Una cosa es expresar una opinión y otra muy distinta es el insulto»

En un primer momento, el Ayuntamiento abrió dos expedientes sancionadores al autor del vídeo. Se le multó por cuestionar la labor de los agentes y por grabar una actuación policial sin autorización. Luego el Consistorio denunció los comentarios recibidos exponiendo que «agreden a la Policía Local en general y a los dos agentes en particular».

Al mismo tiempo, Ana Mula, se personó en la Comisaría de la Policía Nacional de Fuengirola y denunció las amenazas de muerte que había recibido por parte de un usuario desconocido. «Me decían que sabían dónde vivía y que me iban a hacer una visita que no iba a olvidar», explica la alcaldesa, quien señala que lo que la llevó realmente a dar el paso fue que el comentario diciendo que la Policía Local merecía «un tiro en la nuca».