La mujer cuyo cadáver ha sido encontrado tirado en el Guadalquivir estaba bajo protección por violencia de género

No hay resultado todavía de la autopsia que se le está realizando al cadáver de una mujer encontrada en el río Guadalquivir pero todo apunta de que se trata de Virginia , que se encontraba en paradero desconocido desde el pasado 25 de abril, tal y como ha avanzado ABC.

La Policía Nacional detuvo este martes al autor de esta muerte, Alfredo G.C., de origen boliviano, quien ha confesado el crimen y ha colaborado en la localización del cuerpo sin vida de la víctima, hallado entre unos cañamerales en la zona de San Jerónimo.

Así lo ha señalado este miércoles el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en un acto en Cádiz, quien además ha lamentado que Virgina sería la quinta víctima mortal en la comunidad andaluza por violencia de género en lo que va de año, la 21 a nivel nacional.

Pero además Fernández ha señalado que la fallecida estaba 'activa' en el sistema Viogen , es decir, en el programa de control y protección que existe para víctimas de violencia de género. «Sí, estaba bajo este amparo bajo diversas circunstancias por este caso y por otro anterior, otra pareja». Pero además, al presunto autor le constan antecedentes por violencia de género , contra la propia víctima y por otras relaciones anteriores.

«Es verdad que no tenemos un sistema que al cien por cien evite estas situaciones», ha lamentado a este respecto el delegado. «Esto requiere la aplicación de políticas a nivel integral. No solo Viogen, que funciona pero tiene fallos, como que no se presenten denuncias sobre quienes incumplen esas medidas de protección como ha sido el caso. A veces el miedo hace que no tengamos toda la información necesaria para hacer los seguimientos», ha añadido. «Aún así se va mejorando día a día y es importante también que exista una gran concienciación social y una mejor educación para poder luchar contra este tipo de violencia terrible».

Como ha añadido el delegado, los indicios sobre este crimen son claros y la identidad de la víctima, tanto por su indumentaria, como por la propia confesión del supuesto autor, aunque también ha matizado que habrá que esperar a la autopsia para determinar cuándo exactamente falleció y si previamente a ser tirada al río fue retenida durante días y pudo sufrir otro tipo de vejaciones.