RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA Varapalo de la Junta al Ayuntamiento al rechazar el despido temporal de los trabajadores de Onda Jaén Empleo arguye que la medida propuesta por el consistorio tras el incendio de las instalaciones es contraria a la ley

Javier López Jaén Actualizado: 29/08/2019 16:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía ha rechazado el expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) presentado por el Ayuntamiento de Jaén para despedir a 44 trabajadores de la radiotelevisión pública Onda Jaén. La autoridad laboral ha fundamentado su resolución en una disposición adicional al artículo 47 del estatuto de los trabajadores que impide que se lleve a cabo esta medida en las administraciones públicas.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén ha sustentado su propuesta de ERTE en una presunta causa de fuerza mayor derivada del incendio intencionado de las instalaciones de Onda Jaén. Tanto el comité de empresa como los sindicatos CC OO y CSIF han alegado en contra de este criterio, sobre el que la Junta de Andalucía no se ha pronunciado, si bien ha aclarado que la administración local, por disposición de la ley, está excluida de que se le aplique el pronunciamiento.

Para el secretario general de CC OO, Francisco Cantero, la aclaración de la autoridad laboral sugiere que si el equipo de gobierno pretende ahora aplicar un expediente de regulación de empleo por causa de fuerza mayor será, a su juicio, rechazado por la Junta de Andalucía. Y, paralelamente, propiciará que tanto el comité de empresa como la propia plantilla interpongan denuncias en los tribunales por presunta persecución laboral y sindical.

Cantero ha resaltado que la resolución de la Junta acepta el planteamiento de su sindicato y, en consecuencia, rechaza el del Ayuntamiento, que incluso ha llegado a alegar que los trabajadores de Onda Jaén no era empleados públicos. Ante esto, el secretario general provincial de empleo, Francisco Joaquín Martínez Garvín, ha expuesto que el asunto que se dilucida no es ese, sino el hecho de que el consistorio no tiene potestad para ejecutar el ERTE.

En su resolución la Junta reprocha al Ayuntamiento que al argumentar su propuesta de despido temporal aplicara a conveniencia el estatuto de trabajadores. En concreto, le recuerda que, si bien la normativa faculta aplicar expedientes de regulación de empleo por causa de fuerza mayor, esta posibilidad no tiene acomodo en las administraciones públicas, salvo que el organismo se financiera mayoritariamente con fondos privados, que no es el caso.

A juicio de la Delegación de Empleo, las argumentaciones realizadas por el Ayuntamiento no desvirtúan en nada las consideraciones de la autoridad laboral. Antes bien, las validan en cierto modo, toda vez que, según refleja la resolución, la propia jefa de los servicios jurídicos municipales reconoce en el informe presentado por el consistorio que el ERTE es de todo punto inviable debido a una disposición del Estatuto de los Trabajadores.

La plantilla ha acogido la resolución de la Junta de Andalucía con satisfacción, pero también con cautela, ya que está convencida de que el próximo paso del equipo de gobierno será proponer la aplicación de un expediente de regulación de empleo, parecer que comparte el secretario general de CC OO, quien se ha referido también a la probabilidad de que el Ayuntamiento presente un recurso ante la autoridad judicial.

Ante esto, Cantero ha expueto que tanto el rechazo de la Junta de Andalucía como del comité de empresa restan argumentos al equipo de gobierno para justificar el despido de 44 trabajadores ante el juez. Y ha añadido que si la causa se dilucida en el ámbito de los tribunales de justicia su sindicado demostrará que determinados políticos han llevado a cabo un abuso contra los trabajadores.