SOCIEDAD Revuelo en la captura de un buitre leonado en el centro de Jaén La Policía Local ha cortado el tráfico en la zona por la acumulación de viandantes que observaban la labor de los agentes

«Ya está salvado». La frase es de un viandante que ha aludido así al éxito de la policía local de Jaén en la captura de un buitre leonado de cerca de dos metros de envergadura incapaz de mantener un vuelo prolongado. Para atrapar al ave los agentes han contado con la ayuda de un cetrero y han utilizado un par de mantas con las que han tapado a la rapaz cuando tocó tierra tras un aleteo fallido desde el tejado en el que se encontraba.

La escena ha tenido lugar en una céntrica zona de Jaén, situada en la confluencia entre dos de sus principales avenidas, la de Andalucía y la de Barcelona. El carroñero ha sido avistado en el tejado de la iglesia de El Salvador por viandantes que han alertado al cuerpo de la policía local, que ha desplazado patrullas hasta la zona.

Previamente, el ave ha irrumpido en la calzada en varias ocasiones y ha emprendido el vuelo hacia cubiertas de viviendas de este barrio. Dada que la acumulación de personas que observaban el trajín del carroñero ha puesto en riesgo la circulación, los agentes han cortado el tráfico rodado hasta que han concluido su labor.

La captura no ha sido complicada porque el animal estaba desnutrido y se encontraba desorientado. Los agentes, tras comprobar que no presentaba lesiones, han intentado infructuosamente contactar con el centro de recuperación de especies. Dado que no cuentan con los medios suficientes como para garantizar el buen estado del ave, han accedido a la petición del cetrero, quien se ha ofrecido a cobijar al buitre en una de las jaulas de grandes dimensiones que tiene en su domicilio.