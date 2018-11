INFRAESTRUCTURAS Renfe modifica su página de internet para admitir pasajeros en el tren de Granada en Linares-Baeza Incluye la subida de viajeros en esta estación de Jaén un día después de informar de lo contrario a usuarios

Javier López

La red nacional de ferrocarriles (Renfe) ha incluido en su página web una nueva línea para pasajeros en la Estación Linares-Baeza tras publicar ABC que, en contra de lo anunciado el pasado mes de septiembre por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el tren que enlaza Granada con Madrid no admitía aún viajeros en el principal espacio ferroviario de la provincia jiennense. Apenas 8 horas después de que este periódico publicara la información, que ha generado una fuerte polémica política, la empresa pública modificaba su página para incluir la línea.

La modificación de la relación de trenes queda reflejada en las dos fotografías que ilustran esta información. No se ha tratado, empero, de una corrección derivada de un error informático, ya que en una conversación telefónica ABC pidió información el pasado 10 de noviembre al servicio de atención al cliente de Renfe para adquirir en Linares-Baeza un billete con destino Madrid en el talgo procedente de Granada para el próximo 27 de noviembre. Contestaron que no se admitían pasajeros.

La misma contestación recibió una agencia de viajes cuando preguntó al servicio que atiende a su sector en Renfe por la razón que le impedía tramitar informáticamente un billete para Madrid desde Linares-Baeza en el tren de Granada. Al representante de la agencia, le manifestaron que la empresa pública no tenía prevista la subida de pasajeros en esa estación, respuesta que también recibieron otros usuarios.

De hecho, hasta la media tarde del domingo la página de venta de billetes de trenes con destino Madrid que parten desde Linares-Baeza no incluía el talgo que enlaza Granada con la capital de España. Sin embargo, el secretario general del PSOE de Linares, Daniel Campos, ha asegurado que «cualquiera que hoy haya intentado meterse en la web de Renfe a comprar su billete de tren de la nueva línea Granada-Madrid desde Linares-Baeza, lo ha podido hacer sin problema. Los únicos que no han podido comprar su billete han sido los del PP de Linares, que o no saben o no han querido o no lo han intentado siquiera».

En este sentido, el dirigente socialista ha calificado de «monumental ridículo» la petición de explicaciones del PP, cuya candidata al Parlamento de Andalucía Ángela Hidalgo ha reprochado a su vez al secretario general del PSOE que «no se pueden comprar billetes desde Linares» para el Talgo que une Madrid con Granada, a pesar, ha recordado, de que el Gobierno se comprometió a que durante la parada se permitiera el acceso de pasajeros.

La candidata ha pedido a Campos que haga un ejercicio de «honestidad» ytrabaje «por y para Linares» aunque eso signifique pelear en Madrid y en Andalucía, ante Pedro Sánchez y Susana Díaz, lo que una y otra vez le niegan a Linares. Aun así, Hidalgo ha confiado en que los socialistas actúen por la presión del PP: «Desde el Partido Popular estaremos vigilantes para que no se repita la misma historia que con Felipe González y el PSOE no vuelva a dejar a la provincia de Jaén incomunicada y sin infraestructuras».