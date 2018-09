SANIDAD Una plataforma denuncia que el hospital viejo de Andújar «se cae a trozos» Malestar de usuarios por el desprendimiento de un balcón de este edificio monumental del siglo XVII

Usuarios del hospital viejo de Andújar se quejan del riesgo que constituye recibir atención médica en este edificio del siglo XVII que requiere una restauración urgente, según denuncia la plataforma por la sanidad pública de Jaén, que alude, para apuntalar su criterio, al desprendimiento de parte de un balcón el pasado 18 de septiembre. El derrumbe afectó a varios vehículos estacionados junto al edificio, lo que obligó a la intervención de los bomberos.

La plataforma recuerda que a mediados de 2017 la delegada de salud de la Junta de Andalucía, Teresa Vega, y el alcalde de la ciudad, Francisco Huertas, alcanzaron el compromiso de rehabilitar el hospital, declarado monumento en 2011. Sin embargo, más de un año después los usuarios siguen a la espera del arreglo del edificio, cuyo estado ha empeorado desde entonces. Hay grietas en la fachada y en el techo y oxidación en puertas metálicas.

Así las cosas, determinados pacientes recelan de visitar las instalaciones. Es el caso de Manoli, citada para enero próximo, quien ironiza que en lugar de ella acudirá «Rita la cantaora». «Bastante tengo con estar enferma como para que se me caiga el edificio. Deberían precintarlo entero», añade, en tanto que Paqui lamenta que un bien cultural esté tan deteriorado. En este sentido, Mercedes, otra vecina, apuntilla: «Perdemos todo el patrimonio histórico y nadie hace nada».

Las quejas de los usuarios son continuas, según asegura la plataforma, que advierte de la posibilidad de que nuevos desprendimientos ocasionen desgracias personales, si bien están convencidos de que, en caso de que ocurran, los sucesos serían calificados como «casos aislados» por la titular de la delegación territorial de salud, a la que acusan de minimizar los problemas de la sanidad jiennense, que no se circunscriben al estado del hospital viejo de Andújar.

De hecho, la denuncia por el deterioro de este inmueble se una a las que la plataforma realiza por la situación de los hospitales de la capital. En concreto, la del Princesa de España, donde a principios de año la la rotura de una tubería hirió a una paciente. Y la del hospital Doctor Sagaz, donde en mayo de este año se desprendió parcialmente el techo de la planta de enfermos crónicos. El sindicato CSIF aclaró que no que si no hubo daños personales es porque esta dependencia no es utilizada.