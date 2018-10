El homeópata investigado llevó a la paciente al hospital de Jaén tras la rotura del ventrículo por la acupuntura Declara ante la Policía Nacional el médico por cuyo tratamiento una mujer permanece grave en el Reina Sofía

El homeópata de Jaén por cuyo tratamiento, presuntamente, una paciente esté ingresada en a la unidad de cuidados intensivos del hospital cordobés Reina Sofía ha prestado hoy declaración a la Policía Nacional en presencia de su abogado, si bien se ha negado a contestar determinadas preguntas. El cuerpo de seguridad ha constatado que José Jesús R. J., es médico titulado, y doctor en cirugía. Lo acredita, además del título, que mostró a los agentes, el hecho de que supiera la magnitud de la herida que presuntamente provocó a la mujer por la acupuntura, ya que, según dos fuentes consultadas, él mismo, consciente de la gravedad, la llevó el hospital Médico-Quirúrgico de Jaén.

Junto a la consulta del investigado, un herbolario ofrece en su escaparate bombones de salvia y amapolas bebibles. El panteísmo está también presente en la página web del homeópata, donde resalta que utiliza los medios que la «sabia y generosa» naturaleza ofrece. La acupuntura, empero, no se deriva de la dadivosidad del ecosistema, si bien los naturistas utilizan esta práctica, a pesar de que cuenta con el rechazo de la medicina científica. Al respecto, un médico vinculado al catón clásico consultado por ABC destaca el doble riesgo inherente a clavar agujas en el pecho: el neumotórax y el taponamiento de ventrículo, que es precisamente la causa por la que la paciente ha sido operada en el hospital cordobés.

La herida provocada a la paciente contradice una de las dos premisas en la que este médico naturista sustenta su profesionalidad. En concreto, la que refleja en latín en las redes sociales: Primun non nocere (primero no hacer daño). Por el que al parecer ha hecho, le investiga la Policía. Lo hace de oficio, ya que aún no se ha presentado ninguna denuncia, aunque es previsible que la justicia ordene una investigación tras analizar el informe del hospital Médico-Quirúrgico de Jaén, donde fue atendida en principio la mujer, a la que principal centro sanitario jiennense derivó hasta Córdoba, donde permanece no sólo por la rotura del ventrículo, sino también porque un neumoperitoneo provocado por un tratamiento consistente en introducir ozono por vía anal.

Ningunas de estas prácticas son irregulares si el paciente da al médico titulado su consentimiento por escrito. Otra cosa es que la justicia determine que ha cometido una negligencia. Que sería la primera en 25 años de profesión. En este sentido, el Colegio admite que no ha recibido ninguna queja de sus pacientes durante su etapa como facultativo. Muy al contrario, una de ellas, profesora de oficio, resalta su eficacia. «Me curó la hipertensión», dice. Y, presumiblemente, más patologías, ya que ha sido su cliente durante 2 décadas. «También me hizo colonoscopias con ozono. Dejé de visitarlo porque al final no paraba de mandarme pastillas».

-¿Le sentaban bien sus tratamientos?

-Perfectamente. Y no sólo mejoraba mi estado físico. Cuando empezó a tratarme acababa de morir mi padre. Yo estaba regular y encontré en él a un médico que tenía tiempo para mí. Salía nueva después de hablar con él. Me ha sorprendido mucho lo que ha pasado.

Según las fuentes consultadas, José Jesús R. J. no ha jugado nunca con las cosas de curar. El comité deontológico del Colegio de Médico no le ha abierto ningún expediente desde que comenzó a ejercer como médico naturista. «Parece que este caso ha sido el borrón de un escribano», señala un facultativo, quien destaca que la numerosa clientela del homeópata que no ha presentado denuncias a lo largo de más de casi 3 décadas evidencia que no está vinculado con la mala praxis. Otra cosa, añade, es que se haya beneficiado de la credulidad de los pacientes, que ignoran adrede el efecto placebo de la homeopatía. Por una razón: «No es lo mismo que te digan que te van a curar de cáncer con quimioterapia que con un tratamiento basado en la paz interior».