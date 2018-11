Caso Matinsreg El exsecretario general del Partido Popular de Jaén dice al juez que es inocente del presunto fraude de 3,6 millones Miguel Ángel García Anguita arguye que es víctima de la venganza de un trabajador municipal al que no elevó de categoría

El décimo investigado por un quebranto millonario del Ayuntamiento de Jaén, el exsecretario general del PP de Jaén Miguel Ángel García Anguita, se ha declarado inocente ante el juez que instruye un presunto fraude de 3,6 millones de euros al Ayuntamiento de la capital, donde el dirigente político ejercía de concejal de personal cuando en 2012 la empresa zamorana Matinsreg percibió dinero público por trabajos no ejecutados, según un informe de la Guardia Civil que implica a García Anguita en los hechos.

En su declaración ante el titular del juzgado número dos, Antonio Valdivia, el exsecretario general popular ha asegurado que es víctima de la venganza perpetrada por un trabajador, citado en la instrucción, que pretendía que le elevara de categoría profesional. García Anguita ha aportado al magistrado pruebas que, en su opinión, le exoneran de la causa, con la que, según ha expuesto, está relacionado de una manera casual.

En este sentido, García Anguita ha aclarado que cuando era concejal de personal presentó a su homólogo de mantenimiento urbano, Manuel del Moral, también investigado, a un empresario manchego, familiar de un amigo suyo, porque el Ayuntamiento buscaba resolver el problema derivado de la renuncia de la empresa que tenía encomendado el mantenimiento de las fuentes públicas. Pero ha resaltado que no participó en ninguna reunión ni firmó ningún documento que le implique en la presunta trama.

El juez considera, por el contrario, que del análisis del informe policial y de la declaración de los testigos se infiere que los investigados cometieron delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación continuada de caudales públicos, tráfico de influencias y cohecho. A García Anguita le considera, en concreto, responsable de adoptar decisiones que han desembocado en la presunta malversación de caudalespúblicos.

La ramificación del caso alcanza a José Enrique Fernández de Moya, exalcalde de la ciudad y exsecretario de Estado de Hacienda, quien también ha negado su implicación en los hechos. Cuando testificó ante el juez, Fernández de Moya arguyó que si levantó reparos de la intervención para que se abonaran las facturas presentadas por Matinsreg fue porque contaba con un informe del secretario municipal que validaba el pago.

Además de Fernández de Moya y García Anguita, el juez investiga a Manuel del Moral y a la actual concejala de servicios técnicos municipales, Rosa Cárdenas, si bien el fiscal considera que no existen pruebas para mantener la investigación de la segunda. Respecto al exconcejal de mantenimiento urbano, el juez le acusa de dar el visto bueno a las facturas presentadas por la empresa zamorana, que incluía, según la instrucción, pagos por trabajos no ejecutados y por productos no empleados en las fuentes.