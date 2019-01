SANIDAD Un corte de luz obliga a dar ventilación manual a los neonatos ingresados en la UCI de un hospital de Jaén El PP denuncia que los bebés han corrido riesgo por la gestión de la Junta de Andalucía

Los niños recién nacidos ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital materno-infantil de Jaén han tenido que recibir ventilación (asistencia respiratoria) manual por la suma de dos problemas: un corte de suministro eléctrico y el fallo del grupo electrógeno. Así lo ha denunciado la vicesecretaria de política municipal del PP de Jaén, Trinidad Rus, quien por esta causa ha criticado el modelo sanitario andaluz.

«La nefasta gestión que ha hecho el PSOE de nuestra sanidad esté teniendo sus consecuencias hasta el último minuto». «No va a haber día, hasta que no se vaya de una vez por todas el PSOE de la Junta de Andalucía, en que la sanidad en Jaén no presente graves deficiencias», ha dicho Rus, que se ha referido en concreto a los hechos del turno de tarde del pasado 29 de diciembre, cuando el hospital se quedó sin luz y no funcionó el grupo electrógeno.

Para la dirigente popular «es de vergüenza que en pleno siglo XXI haya que dar ventilación manual a los bebés ingresados en la UCI de neonatos, con las consecuencias para la salud de estos pequeños que podrían haber ocurrido». «Afortunadamente», ha añadido Rus, «si hay algo bueno en nuestra sanidad son los profesionales, quienes supieron salir de la grave situación», por lo que «gracias a ellos no hay que lamentar daños».

«Ya está bien de castigar a los pacientes con un sistema sanitario pésimo» cuyas presuntas deficiencias se prolongan «hasta el último minuto que esté el PSOE en la Junta de Andalucía», ha expuesto Rus, quien ha resaltado que el hecho de que los andaluces sean conscientes del deterioro de la sanidad es una de las razones que explican que el voto de las elecciones autonómicas haya propiciado el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía.

En este sentido, Trinidad Rus ha lamentado que el PSOE «no haya pedido perdón por haber desgobernado esta tierra y su sistema sanitario antes de irse». En lugar de eso, ha apostillado, «hemos tenido que ver cómo sin ningún pudor seguían vendiendo como su joya de la corona un sistema de salud que se queda sin luz en pleno siglo XXI».

La vicesecretaria popular de política municipal ha exigido explicaciones a los responsables de la sanidad pública jiennense, a los que ha pedido que hagan lo posible para que aquí en los días que les quedan de gestionarla «no se vuelva a repetir ni un solo incidente más y los pacientes de nuestros hospitales puedan sobrellevarlo de la mejor manera posible”»