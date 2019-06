Andalucía El candidato del PSOE pide a los jiennenses que se rebelen contra un posible pacto a la andaluza en Jaén Julio Millán ha advertido que la suma de fuerzas conservadoras constituirá una traición a la voluntad de la población

Si no se produce un cambio en el poder municipal se frustran al unísono la voluntad de la ciudadanía y el futuro de Jaén. Así lo ha expuesto el candidato del PSOE a la alcaldía, Julio Millán, quien, en alusión a la posibilidad de un pacto a la andaluza entre las tres fuerzas conservadoras (PP, Ciudadanos y Vox), ha aclarado que eso sería «secuestrar a los jiennenses y mercadear con los intereses de esta ciudad». De ahí que haya animado a los hombres y mujeres de Jaén a que se rebelen «contra quienes quieren jugar con su futuro y mercadear con los intereses de la ciudad ni tienen la más mínima coherencia política».

Millán ha manifestado que 20.000 personas, sus votantes, han apostado por el cambio en Jaén «y ese cambio ahora más que nunca hay que hacerlo posible». También ha resaltado que en principio «las indicaciones que se le trasladaron desde partidos que, como Ciudadanos, estaban inicialmente por el cambio era la de contar preferentemente por el PSOE, una indicación que no se ha materializado aún desde Jaén».

El dirigente socialista ha insistido en que el PSOE es la opción por la que mayoritariamente se han decantado los jiennenses para acometer ese cambio, por lo que mantiene abiertas todas las opciones, «bien con un gobierno en minoría bien con el apoyo de las fuerzas que suman y apuestan por el progreso de Jaén».

«Desde el primer momento hemos tendido la mano para ese cambio», ha recordado, en referencia a que la propuesta socialista a Ciudadanos de cara a la gobernabilidad en Jaén pasaba por acordar medidas y propuestas conjuntas para la ciudad y en segundo lugar buscar los perfiles más preparados para desarrollarlas.

«El futuro de Jaén no puede depender de gerencias o puestos municipales, debe reinar el consenso y las primeras medidas deben trabajarse por Jaén, el futuro de Jaén no puede ser un cambio de cromos de una partida que se juegue en Sevilla, Madrid o en otro sitio, nos merecemos un respeto, el futuro no se compra y se vende en un puesto al por mayor, a ver quién da más, porque los jiennenses no nos lo perdonarían nunca», ha expuesto Millán en alusión a la propuesta de concejalías que ha hecho el PP a Ciudadanos al objeto de retener la alcaldía.

«Para el PSOE lo primero es el cambio y la regeneración, el partido que se conozca con una mínima voluntad de cambio no debe subastar Jaén al mejor postor y no se sentaría con los señores del cloro, de la corrupción, con los que han tenido la ciudad más sucia de España o un transporte de los años 50. Ciudadanos puede estar por el cambio o por el partido que ha consentido todo esto. En sus manos está optar por ese cambio o decantarse por los partidos y gobernantes que han sumido a Jaén en el abandono», ha añadido .

Además, Millán ha recordado que para que PP y Ciudadanos sumen es necesario contar con el voto de Vox, cuya portavoz fue expulsada en su momento de Ciudadanos. El candidato ha confiado en que el próximo sábado haya un cambio en Jaén, aunque ha reconocido que el tiempo juega en contra de operarlo con otras fuerzas políticas.