ELECCIONES GENERALES Atacan de nuevo la sede de Vox en Linares La formación de Abascal achaca el acto vandálico al temor de la izquierda a que acabe con el clientelismo

Javier López Jaén Actualizado: 22/04/2019 14:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La sede de Vox en Linares ha sufrido un nuevo ataque. En esta ocasión el acto vandálico se ha centrado en la cristalera de la fachada del local del partido en la ciudad, que ha aparecido repleta de pintadas contrarias a la formación presidida por Santiago Abascal, a la que acusan de fascista y a la que advierten de que no conseguirá suprimir derechos conquistados, si bien solamente aluden a uno de ellos en un pareado: «El fascismo al suelo, la libertad al cielo».

Esta es la segunda vez que atacan la sede linarense de la formación desde que fue inaugurada. El primer ataque tuvo lugar el pasado 4 de abril, cuando vertieron pintura sobre la fachada. Apenas una semana antes fue rayado el coche de uno de los afiliados de Jaén capital. Habría sido un acto vandálico ajeno a ideologías si no fuera porque las rayas trazadas sobre la carrocería reflejaban una esvástica.

Ante esto, Vox ha ironizado sobre la esencia democrática de actos que pretenden imponer un marco ideológico en el que no cabe la discrepancia. En concreto, la formación ha resaltado que el ataque se deriva del temor de quienes creen que la presencia de Vox en las instituciones supone el fin del clientelismo, que ha provocado, a su juicio, que Andalucía en su conjunto, y especialmente Linares, sean el paradigma del paro y la ruina económica.

Vox ha aclarado que no quiere gustarles a quien intenta acallarlos. ¿Y quién lo intenta?: la izquierda, a su juicio. Así, a Juan, un internauta, no le cabe duda de que detrás del ataque están los subvencionados de partido a los que «se les acaba el chollo». Y esto porque «quien esté parado en Linares sabe de sobra que los socialistas poco han hecho por el empleo ajeno”, en tanto que “por el propio, sí».

Para Pedro, por su parte, detrás del ataque está la estupidez («no hay más que tontos en este país»), mientras que Mauno ha advertido a los vándalos de que la intimidación no les servirá de nada porque los votantes de Vox defenderán «nuestra España y nuestras costumbres». Otra internauta, Fefi, ha expuesto a las formaciones de izquierda que no deberían tener miedo si consideran que lo han hecho bien.

José María, también simpatizante de Vox, ha resaltado la paradoja de que el ataque refuerce a la formación, en tanto que David ha reflexionado sobre su fundamento, por cuanto una de las pintadas advierte al partido de Abascal que no les quitará aquello por lo que tanto tiempo han luchado. En su opinión, se refiere a que no les suprimirán su derecho «a chupar del bote mientras los demás trabajamos para pagarles a ellos».