TURISMO «The New York Times» recorre Huelva en un reportaje de la mano de la familia Whitney La historiadora Fiona Donovan, bisnieta de la artista, descubre a los lectores del diario los lugares turísticos y las bondades naturales siguiendo las huellas de la escultora

Desde el monumento que creó la artista Gertrude Vanderbilt Whitney del Almirante Cristóbal Colón, que dirige su mirada al mar en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel en Huelva, hasta el espacio natural de Doñana, la religiosidad de la aldea del Rocío (Almonte), los Lugares Colombinos y los incomparables paisajes de El Rompido (Cartaya).

Bajo el título «Recorriendo el camino español de mi antepasado, el fundador de Whitney», el prestigioso rotativo The New York Times, recorre la provincia de Huelva en un reportaje escrito por una descendiente de la escultora, su bisnieta, la historiadora de arte Fiona Donovan.

«Aquí, en un parque lleno de palmeras en la ciudad portuaria del suroeste de Huelva, se alza una estatua de piedra caliza de Cristóbal Colón de 114 pies de altura. Mi bisabuela llegó en 1929, cerca del lugar donde Colón se embarcó en su viaje de 1492». Así arranca Donovan el trabajo periodístico en el que aborda la relación de la familia Whitney con la provincia de Huelva, con detalle de las vivencias y lugares que la artista tuvo cuando recorrió en los años 20 del siglo pasado, a los que añade experiencias propias de su último viaje en tierra onubense.

La pasada primavera, invitada por la Asociación Huelva–Nueva York, Donovan llegó siguiendo las huellas de su bisabuela con motivo de los actos de conmemoración del 90 aniversario del Monumento a Colón y fue nombrada Socia de Honor de esta asociación, una herencia que ha trasladado a los lectores de la edición digital de viajes del periódico.

«La inquietante simplicidad de la grandiosa pero minimalista estilización Art Deco del monumento me recordó el arte y la arquitectura que Whitney había observado en Egipto en 1927, poco antes de diseñar la estatua», describe en su reportaje, en el que reflexiona además por el debate actual entorno a la figura de Colón. «Cuando volví a mirar el monumento, con el sol brillando en sus bordes suavizados por el tiempo, me maravillé de la creación de Gertrude, su imaginación y habilidades técnicas, y no pude evitar preguntarme qué pensaría mi progresista bisabuela sobre la controversia actual y fisuras alrededor de Colón, y otras figuras históricas en los Estados Unidos hoy». El próximo 13 de octubre, el reportaje se publicará en la edición impresa de The New York Times.