Devoción Venida de la Virgen del Rocío 2019: Colaboración ciudadana y solidaridad como tributo de amor a la Pastora El traslado, más allá del rito religioso, se erige en motivo para ofrecerse a los demás y fortalecer los lazos de vecindad en una explosión de cooperación sin parangón

Francisco Jesús Martín Sirgo, párroco de Almonte, resumía hace poco cuál debe ser el espíritu que guíe al pueblo durante la Venida de la Virgen. «Hay que preparar la casa por dentro y por fuera», sintetizaba el también director espiritual de la Hermandad Matriz. Lo hacía durante la celebración de una mesa redonda enmarcada en los Encuentros de Jóvenes Rocieros, que bajo el título «La Venida de la Virgen: una realidad, muchas verdades», trataba de acercar a más de un centenar de participantes las distintas vivencias y aportaciones de quienes contribuyen a que se celebre cada traslado.

En aquella mesa se puso de manifiesto un factor primordial sobre el que pivota, desde mucho tiempo antes de que siquiera se vislumbre la fecha de la Venida, esta tradición que suma ya cuatro siglos de historia: la cooperación en todas sus formas. La cooperación entre las administraciones que han de garantizar el bienestar y la seguridad de los devotos, la de los medios de comunicación que trasladan más allá de Almonte los detalles y el sentir de un pueblo, la de quienes dejan constancia y testimonio de esta singular costumbre en forma de música y poesía y, sobre todo, el espíritu de colaboración que brota, junto con las flores de papel de seda, entre cientos de vecinos de Almonte y El Rocío, que aparcan sus diferencias y aprovechan cada segundo que les queda libre para levantar auténticos monumentos artesanales de fervor hacia su Patrona.

En Almonte, este trabajo colaborativo suele organizarse por calles. Durante años los vecinos recaudan fondos para los materiales, que proceden de las propias aportaciones de los vecinos, además de sorteos y otras iniciativas. Meses antes de la Venida, comienza el trabajo que de forma discreta van desarrollando en una primera fase sobre todo las mujeres y más tarde, cuando faltan pocas semanas para que llegue la Virgen, se levantan los arcos y se cubren las calles con un cielo de flores blancas.

En El Rocío, sus habitantes combaten la tristeza que les invade al barruntar la pronta ausencia de su Señora preparándole la más digna de las despedidas. En la aldea, estas labores están coordinadas por la Asociación Cultural Flores para la Pastora, que impulsó la concejala del Rocío y coordinadora del Plan Venida Macarena Robles, para contar con una estructura que facilitase poder hacer «las cosas de una forma más ordenada y tomar decisiones de manera más eficaz», amén de beneficiarse de subvenciones y organizar la búsqueda de financiación, que se ha obtenido con la colaboración de establecimientos comerciales de El Rocío y Almonte, con la venta de pulseras conmemorativas y otras actividades, como explica uno de los miembros de la directiva, Ismael Lozano.

Presentación del ciclo de música organizado por la Hermandad Matriz - Miguel A. Jiménez

La idea fue muy bien acogida tanto por jóvenes como por mayores. «Mientras los jóvenes aportan el empuje y son un eslabón dentro de nuestra tradición, los mayores han puesto toda la experiencia que atesoran de las muchas venidas que ya han vivido», destaca Robles de una asociación que ha conseguido adornar más de dos kilómetros de recorrido. En la tarea han participado más de medio centenar de personas de forma voluntaria, en los ratos que dejaba libre el trabajo, la mayor parte de ellos vecinos, aunque «en los fines de semana, cuando más afluencia de gente tiene El Rocío, muchas de esas personas también han colaborado», destaca Lozano.

Para Ismael Lozano, con la iniciativa se ha conseguido una doble finalidad: «involucrar a nuestros familiares y amigos para seguir esta bonita tradición que es adornar el recorrido completo» al tiempo que se viven «momentos de convivencia que quedarán ya en nuestra memoria».

Así queda la cara que Almonte y El Rocío ofrecerán en estos días de traslado tan esperados, pero en su corazón, también se ha estado preparando para lo que significa tener a la Blanca Paloma en la villa. Entre las iniciativas puestas en marcha para mostrar el espíritu más solidario de los almonteños destaca el ciclo de conciertos organizado por la Hermandad Matriz que se desarrollará durante los días 5, 6 y 7 de septiembre en el Teatro Salvador Távora bajo el título «Citas con la música en Almonte», a beneficio de la Obra Social del Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío. José Luis Pérez-Vera, Amparo Lagares y Sandra Carrasco junto al compositor y guitarrista Chico Gallardo son los artistas participantes en este ciclo destinado a recaudar fondos para la unidad oncohematológica para pacientes adolescentes del Hospital Virgen del Rocío que promueve Andex.

Participantes del disco "Siete años de espera" junto a la alcaldesa de Almonte - Miguel A. Jiménez

Y precisamente Chico Gallardo ha sido el encargado de producir un disco en el que han participado unas 100 personas, todos artistas de Almonte, entre ellos el letrista José Luis Carrillo, una obra que ha sido grabada en el estudio Viruta Sound, del también almonteño Francisco Báñez.

«Hemos querido que el disco sea un reflejo de lo que significa el traslado», aclara Gallardo. «Un camino lento, íntimo, en el que no hay fiesta. Un andar sin prisa, pero sin pausa, intentando llegar a Almonte donde ya se desata la celebración». Y tratar de transmitir ese ambiente con temas originales, la mayor parte, sevillanas, «dejar una película sonora» que «deje constancia a esta generación de nuestra forma de ver el traslado», apostilla Carrillo, que advierte que no es un disco para «buscar el olé» sino para «sumergirse en él y escucharlo tranquilamente».

Con «Siete años de espera», como se titula el disco, también se persigue, por iniciativa del Ayuntamiento, apoyar el proyecto de Andex. «Para el Ayuntamiento es una prioridad colaborar con cuantas iniciativas contribuyan a mejorar la vida de las personas en general y la de las más desfavorecidas en particular. No cabe duda de que ayudar a la Asociación Andex es una de esas iniciativas», certifica la alcaldesa, Rocío del Mar Castellano, quien considera que esta obra es «parte del patrimonio sentimental de la Venida». «Cuando decimos que Almonte cuenta su vida por venidas es verdad, no es un tópico» y este trabajo, que puede adquirirse en los despachos oficiales de la Matriz «así lo refleja».