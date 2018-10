Economía El sector pesquero de Huelva se moviliza contra la política de descarte de la Unión Europea Armadores y asociaciones avisan del impacto social y ecomómica de la norma, por la que tendrán que parar la actividad varias meses al año

Representantes del sector pesquero de Huelva, desde Punta de Moral (Ayamonte), Isla Cristina, Lepe y Punta Umbría se han manifestado hoy en Huelva para expresar el rechazo al reglamento comunitario que obliga al desembarque de todas las especies - que entrará en vigor en enero de 2019) , y que consideran va a provocar que las embarcaciones queden amarradas a puerto, sin pescar durante varios meses al año.

Alrededor de medio centenar de armadores y pescadores se han concentrado en la Plaza del Punto para recorrer la Gran Vía hasta la puerta del Ayuntamiento. «Es una llamada de atención a la administración. Seremos más no cuando digamos que viene el lobo, sino cuando el lobo ya esté aquí y se vayan paralizando los barcos», ha manifestado el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), Pedro Maza, que ha respaldado a la llamada de Punta del Moral (convocante de la protesta) junto al secretario la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, presidente de la patronal europea Europêche.

El reglamento que ha provocado la reacción de los pescadores obliga a las embarcaciones a llevar a puerto todas las especies, incluso aquellas que no de consumo, de manera que no permite la práctica de descarte de aquel pescado que no cumple la talla o que no tenga valor comercial.

Tras concretar que el sector ha trasladado ya queja al Consejo de Pesca andaluz, Maza se ha mostrado convencido de que la medida «no se va a poder llevar a cabo seguro, igual que otras aprobadas en la reforma de la política pesquera comunitaria por falta de información de la realidad del sector y de las repercusiones e impacto socioeconómico de las mismas».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Armadores de Punta del Moral, Alonso Abreu, ha señalado que el sector está en conversaciones con el Ministerio del ramo para que se regionalice la normativa y se adapte en el Golfo de Cádiz «ya nuestro interés es continuar pescando durante todo el año, como hemos hecho siempre».

En la provincia de Huelva, el reglamento afecta a cientos de trabajadores, dependientes de 130 barcos de arrastre y 85 de cerco, con una media de 4 o 5 tripulantes por embarcación, y alcanza – ha destacado Abreu- «a la cultura y a la vida de los municipios costeros».

«Se trata de una política perjudicial y un sinsentido que pongamos nuestros barcos para traer pescado que no se consuma por personas y lo aprovechen empresas que no tienen nada que ver con el sector», ha lamentado el presidente de los armadores.

Según Garat, se afronta «lo que llamamos la tormenta perfecta, que va a provocar que los pescadores de la UE estén el año que viene en muy mala situación y tengan que amarrar los barcos en mayo o junio».

Esta situación, ha dicho. se produce con la entrada en vigor la prohibición de descartar, el rendimiento máximo sostenible en 2020 como segundo elemento (pretende que todas las especies estén en esa situación al llegar a ese año), «lo que científicamente sabemos que es imposible de cumplir», y el Brexit, «que puede afectar a los pescadores de Huelva de forma indirecta a consecuencia de la salida de las aguas del Reino Unido».