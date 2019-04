Tribunales Piden tres años y medios de cárcel por poner una cámara en un baño en el Ayuntamiento de Lepe La Fiscalía no ejerce acusación al considerar que la «inaptitud» del acusado, informático en el Ayuntamiento, «pone en duda su intención de grabar» en el aseo de mujeres

M. Rosa Font @MRosaFont Huelva Actualizado: 08/04/2019 15:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Detenido por colocar una cámara en un baño del Ayuntamiento de Lepe

El funcionario del Ayuntamiento de Lepe detenido por ocultar una cámara en uno de los baños del edificio municipal -en la Plaza de España de la localidad-, utilizado por mujeres de forma casi exclusiva (97%), se enfrenta a una petición de pena de tres años y medio de cárcel por un delito continuado contra la intimidad personal.

La acusación la mantiene en solitario el Ayuntamiento lepero, tras la denuncia presentada por nueve trabajadoras del Consistorio, tras descabalgarse la Fiscalía, que duda de la intención de grabar por parte del funcionario y solicita el sobreseimiento de la causa.

El acusado camufló la cámara en un aparato que simulaba ser un ambientador -una carcasa circular con pequeños agujeros en su parte delantera- y lo colocó sobre el inodoro. El Ministerio Público alude a la «inaptitud» del funcionario – informático de profesión- para descartar acusarlo ya que, según argumenta, al colocar el dispositivo no coincidía el orificio que daba al exterior con la lente de la cámara.

Aunque la fiscal califica de «inverosímil» la versión que dio el trabajador en su comparecencia en la instrucción- que estaba preparando el falso ambientador para colocarlo en su comunidad por tener problemas con algunos vecinos-, afirma que el hecho de que no coincidiera la lente con el orificio de salida «es motivo para dudar sobre su intención o no de llevar a cabo la grabación» y no lo llega a considerar ni tentativa.

Con tal inaptitud, afirma la Fiscalía en su escrito, «no se ha podido grabar ni vulnerar la intimidad de ninguna de las trabajadora».

El Ayuntamiento mantiene, por el contrario, que el acusado colocó el dispositivo de forma intermitente desde el 12 de septiembre de 2016 hasta que fue descubierto con el ánimo de grabar las imágenes de las distintas funcionarias que trabajan en las áreas de Secretaría y Alcaldía, compañeras de trabajo con las que a veces desayunaba, aprovechando esos traslados precisamente para dejar la cámara sobre el inodoro, según la acusación.

La representación legal del Ayuntamiento sostiene que el acusado ha reconocido que quitó el dispositivo porque le dio un error en la tarjeta, aunque había archivos grabados, y volvió a colocarlo el día en el que fue descubierto.

En el análisis de la tarjeta realizado por el Equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, se hallaron trece grabaciones de vídeo que corresponden a prueba so intentos de grabación, apareciendo en dos de ellas el acusado, y el resto con imagen en negro y algunas voces, que pueden corresponder a trabajadoras municipales.

El Ayuntamiento pide tres años y medio de prisión para el acusado y su inhabilitación durante el tiempo de la condena.

Pendiente de señalamiento de juicio, el funcionario se encuentra trabajando en el Consistorio desde el pasado año, después de haber sido suspendido de empleo y sueldo el tiempo máximo de dos años. Según ha podido saber ABC, el acusado se cogió una baja por motivos psicológicos hasta su incorporación.