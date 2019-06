Elecciones hermandad Matriz de Almonte «Nuestro objetivo pasa por acrecentar y mejorar el alto nivel del proyección de la devoción rociera, no sólo en cantidad, también en calidad» Santiago Padilla Díaz de la Serna, candidato a la presidencia de la Hermandad Matriz de Almonte, cuenta sus planes para La Matriz

El actual secretario de la Matriz atesora experiencia, capacidad de gestión y un profundo conocimiento de la institución y también de la devoción rociera y de su historia, a cuyo estudio y difusión ha dedicado notables esfuerzos en los últimos años. Ahora, espera poner estos valores al servicio de la hermandad y de sus hermanos y, sobre todo, para que la devoción a la Patrona de Almonte crezca y brille aún más.

¿Por qué ha decidido presentar su candidatura?

He presentado mi candidatura como un acto de responsabilidad, porque así ha sido como he vivido El Rocío en mi casa, ya que coincidió que siendo niño mi padre ejerció de presidente de la Hermandad Matriz de Almonte. Cada vez que se me ha requerido para apoyar a un candidato de la hermandad he estado disponible. En este caso era la propia hermandad la que me pedía que yo encabezara una candidatura y no he encontrado motivos como para decir que no.

¿Cuáles son sus principales objetivos?

El Rocío está a un nivel muy alto de proyección tanto a nivel nacional como internacional. Mi objetivo es mantener ese nivel y, en la medida de lo posible, acrecentarlo y mejorarlo. Creo que el objetivo de cualquier junta de gobierno es acrecentar la devoción a la Virgen porque eso está en nuestras reglas, y acrecentarla no sólo en cantidad sino también en calidad, intentar depurar y mejorar la calidad de nuestra devoción a la Virgen. La Matriz tiene que llegar a todos los ámbitos de nuestra sociedad para llevar el mensaje del Evangelio a través de la Virgen. Tenemos que intentar que se entienda que la devoción a la Virgen se vive los 365 días del año y que debe marcar nuestra forma de comportarnos en la vida. Es el objetivo que nos dejaron nuestros mayores: hacer de la devoción principal de nuestro pueblo una devoción universal. En este sentido, un campo de trabajo muy importante es el Camino Europeo del Rocío, que supone una oportunidad de seguir ampliando las fronteras de la devoción rociera.

¿Por qué cree que los almonteños deben elegir su propuesta?

Nuestra propuesta combina dos factores que han funcionado en la historia de la Hermandad, que son la experiencia y el conocimiento de la institución. Hay un grupo de cinco personas que ha estado ya en la Hermandad y que conocen su funcionamiento, sus debilidades y fortalezas. También en la renovación. Es una candidatura que está pensada para asumir la responsabilidad de la Hermandad. Se ha buscado que los componentes de la candidatura sean los más idóneos en relación con las responsabilidades que tienen que asumir.

¿Cómo definiría a su equipo?

Es un equipo que tiene a gente con currículums profesionales y empresariales valiosos, hay individualidades muy valiosas. Creo que es un grupo de gente discreta y este es un valor importante en una institución del calado de la Hermandad Matriz. Es un grupo en el que la mujer gana significado en nuestra hermandad. No en vano, estas ostentarían en caso de ser elegidos la vicepresidencia primera, la secretaría y la delegación de peregrinaciones, cargos que nunca han estado en manos de una mujer. Por otra parte, hay una combinación muy equilibrada de edades: hay gente joven y hay gente que está en una edad madura, pero en condiciones de poder desenvolver sus responsabilidades en la hermandad. Además, se promociona a gente que lleva colaborando muchos años con distintas juntas de gobierno de la hermandad, de forma generosa, por lo que he entendido que era un momento idóneo para promocionar a estas personas y darles una responsabilidad en la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz.

-¿Qué cree que se debe conservar o incluso seguir impulsando de mandato anterior?

Se debe mantener la programación de nivel que ha tenido la hermandad en los últimos años: conciertos, conferencias, actividades múltiples. Igualmente, se debe mantener y acrecentar en lo posible la labor social y mejorar nuestra relación con las asociaciones, establecer mecanismos de coordinación que nos permitan ser más eficaces en el trabajo de la caridad. Tenemos que mejorar indudablemente en el ámbito de la comunicación con nuestros hermanos, potenciaremos las exposiciones temporales porque es un cauce para transmitir mensaje y enseñar la historia a nuestros hermanos. También creo que debemos intentar mantener, sabiendo que está en un nivel muy alto, todo el capítulo de publicaciones de la hermandad que en estos ocho años han tenido un avance muy significativo. Por último, queremos también integrarnos más en el ámbito de nuestra parroquia, en nuestra relación con las hermandades y el resto de entidades.

¿Qué cree que se debe eliminar del mandato anterior?

Yo he formado parte de la anterior Junta de Gobierno y por tanto me siento bastante identificado con la gestión y no eliminaría nada, aunque creo que hay cuestiones que mejorar, sobre todo en lo concerniente a procedimientos y relaciones.

¿Cómo definiría el estado de salud actual de la devoción rociera?

Es un estado de plenitud. El Rocío está hoy dónde nuestros mayores no llegaron a soñar. Siempre fueron ambiciosos, pero El Rocío está en los niveles más altos de su historia de difusión, de reconocimiento y de proyección. Por tanto, sólo mantener los niveles actuales ya es una grandísima responsabilidad. Desde luego nuestro proyecto pasa por no ponerle puertas al campo y por hacer posible un crecimiento ordenado a través de las Hermandades, que siga creciendo durante todo el año, porque El Rocío son 365 días al año. Ahí hay posibilidades de crecer, como se ha visto en los últimos años. En este sentido, vamos a potenciar la oficina del peregrino, que es un instrumento de muchísimo valor para la devoción y para toda la economía que genera en El Rocío y en Doñana. Esta es una iniciativa que ha promovido la Junta saliente.