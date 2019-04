Política Néstor Santos: «García Longoria viene a sumar al proyecto de Ciudadanos en Huelva» El candidato de la formación naranja a la Alcaldía, Néstor Santos, confirma que la negociación con el ex popular comenzó hace algunas semanas y que no contempla que sea el aspirante a la Presidencia de Diputación

M. Rosa Font @MRosaFont Huelva Actualizado: 11/04/2019 12:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El candidato a la Alcaldía de Huelva por Ciudadanos, Néstor Santos, ha calificado la incorporación a su lista del ex parlamentario del PP, Guillermo García Longoria, como «una aportación» al proyecto «por su trayectoria y experiencia».

Santos, que no ha entrado a valorar si el fichaje de García Longoria puede abrir una brecha con el Partido Popular onubense, ha considerado que el que va a ser el número 2 de su candidatura «viene a sumar Ciudadanos, desde su trayectoria de 20 años trabajando y apostando por Huelva».

El alcaldable de la formación naranja ha confirmado que su formación ha estado negociando con el ex dirigente popular desde hace algunas semanas, sin que haya concretado si Ciudadanos llamó a su puerta antes de que anunciara (hace diez días) su baja como militante en el PP. «En la negociación, ha dicho, hemos llegado a buen puerto».

Respecto a si la posición de García Longoria en la lista ha sido una exigencia para aceptar su incorporación, Santos se ha limitado a indicar que «cualquier persona que quiera sumar al proyecto, no le importa el número que ocupa», a lo que ha añadido que en los términos de la negociación no hay un acuerdo para que, llegado el caso, el ex popular sea el candidato a la Presidencia de la Diputación. «Hemos creído en él y en su experiencia, valorando su incorporación y hemos valorado que ha sido positiva».

En la jornada del arranque de la campaña electoral al 28A, los candidatos de la formación naranja al Congreso y al Senado, Carlos Hermoso y María Ponce, respetivamente han comparecido para destacar que Ciudadanos «no se pone techo» en esta cita electoral, a la que sale – ha dicho Hermoso- con un equipo cohesionado, ilusionado y formado por personas con trayectoria que quieren trabajar por Huelva y sacarla del estancamiento».