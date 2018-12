Bernardo Montoya, a la juez: «No me dejéis salir porque lo volveré a hacer»

El asesino confeso de Laura Luelmo, Bernardo Montoya, habría tenido un momento de debilidad y en su declaración ante la juez pidió que lo mantuvieran en prisión «toda la vida» porque de lo contrario «lo volveré a hacer». Poco antes pidió disculpas a la familia.

Montoya estuvo en el punto de mira de los investigadores desde el primer momento en el que se conoció la desaparición de la joven, no obstante, ahora se ha tenido conocimiento de estas declaraciones.

«Dejadme encerrado toda la vida. No me dejen salir jamás porque lo volveré a hacer», aseguró en su declaración ante el juez, según ha adelantado en exclusiva el programa Espejo Público.

Por su condición de vecino, y también con su historial delictivo en la mano, Montoya fue considerado como sospechoso por el Instituto Armado que, sin embargo, no tenía en aquel momento muchas más pruebas contra él para propiciar la detención. «De inicio es un sospechoso, algo que nos daba pie a seguir pendientes de él, pero no sabíamos si la podía tener viva en algún sitio. Además no queríamos que él fuera consciente de que estábamos pendientes de él», justificó el coronel Ezequiel Romero.

«Supimos que estuvo en el centro de salud de Cortegana porque se quejaba de un golpe en las costillas, que podría haber sido, en caso de que fuera el autor, fruto de un forcejeo con Laura», advirtió Romero, quien confirmó que ese mismo día se le pusieron seguimiento al exconvicto: «Pedimos refuerzos y de Madrid vinieron los mejores».

Los investigadores creen que Laura falleció el mismo día de su desaparición y que fue abordada por Montoya a la salida del supermercado. La policía encontró la compra en casa del asesino confeso que le habría propinado un golpe contra el suelo en su domicilio e intentó agredirla sexualmente.

La abogada de la familia responde

Patricia Catalina, la abogada y portavoz de la familia de Laura Luelmo, explica que van a tratar de pedir la pena más alta para Bernardo Montoya porque entiende que es «un asesinato cualificado en el que hubo agresión sexual y una detención ilegal», ha señalado a Espejo Público.

La letrada defiende que lo ideal sería aplicar la prisión permanente revisable dado que cree que Montoya no se arrepiente de lo sucedido. «Este señor ya nos ha demostrado que no se va a rehabilitar y por lo tanto debería tener la pena más alta y no vivir en nuestra sociedad», sentencia.

Respecto a las declaraciones de Montoya ante la Policía y el juez, donde pidió que no le dejaran salir de la cárcel porque lo volvería a hacer, la abogada considera que es una estrategia porque el asesino confeso «intentó hacer una declaración a la carta para intentar conseguir eximentes y cualquier atenuante».