La Universidad de Granada crispa al alumnado al aprobar la videoconferencia en los exámenes

«Durante la realización de las pruebas, o en aquellos momentos en los que se le requiera por parte del profesorado, el estudiantado activará la cámara y el micrófono del equipo o dispositivo que utilice para la evaluación, y lo mantendrá activado». Este punto de la resolución de la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda , sobre las pruebas de evaluación (no presenciales a causa del cierre de aulas para evitar la expansión del coronavirus) ha generado indignación en parte del alumnado, que ha acusado a la dirigente académica de intromisión en la intimidad .

Así lo afirma Pedro , estudiante de Ciencias, para quien la resolución de la rectora constituye un atentado a la privacidad que, además, repercutirá en la evaluación porque genera, a su juicio, incomodidad en el alumno, que se sabe observado y grabado. « Así no se puede hacer un examen en condiciones », ha expuesto.

Este alumno ha advertido también de la posibilidad de que por cuestiones técnicas no sea posible activar la cámara durante el examen. Al respecto, ha citado su propia situación: «La conexión de internet en mi vivienda no es buena. Tengo problemas para mantener una videollamada más de un minuto . ¿Cómo voy a hacer así una evaluación?».

La resolución ha generado tantas críticas en la red que en twitter se ha convertido en tendencia en España la etiqueta Pilarnosmiente . Aunque la rectora ha puntualizado que descarta la utilización de herramientas de proctoring (técnica que permite la vigilancia de los exámenes a través de recurso telemáticos), ha apostado por la videoconferencia, por lo que, al hilo de la presunta contradicción, un alumno, Germán , pregunta a la dirigente universitaria si cree que los alumnos «somos tontos».

Otra estudiante, Sara , le pregunta en Twitter por qué miente a los alumnos en su cara, en tanto que el internauta apodado McMera recurre a la ironía: cuando el profesor le pida activar la cámara él aducirá que no puede hablar porque su madre «está friendo croquetas a mi lado» . La Delegación de Estudiantes, por su parte, califica la resolución de vergonzosa.

Para Victoria, también alumna, la resolución implica un perjuicio de la Universidad a los estudiantes. En su opinión, se enmarca en una estrategia del profesorado para hacer lo mínimo y exigir lo máximo. « Debería de haber inspecciones de trabajo para todos los profesores y profesoras que se creen intocables », concluye.

Para la Universidad, sin embargo, la videoconferencia no implica una vulneración de la intimidad personal o intromisión domiciliaria alguna , «en el bien entendido juicio de proporcionalidad que garantice tales derechos frente a las necesidades del interés público de la verificación del aprendizaje del estudiantado».

En este sentido, la rectora ha resaltado que el profesorado debe informar al estudiantado de que, al objeto de evitar la captación de imágenes relativas a su vida privada, organice el desarrollo de la prueba de forma que no interfiera en su ámbito exclusivamente doméstico .

La resolución aclara que la Universidad de Granada ha descartado el uso de herramientas de proctoring en las pruebas de evaluación no presencial que lesionen el derecho a la intimidad del interesado o la intromisión domiciliaria. En particular, no se permite el uso de técnicas biométricas de reconocimiento facial , que requieren de una formación específica del profesorado y estudiantado, además de disponer de los medios tecnológicos más proporcionales a la finalidad pretendida.

Sin embargo, en el punto quinto, que aborda las pruebas de evaluación no presenciales distintas a la prueba oral, la rectora faculta a que en las pruebas de carácter escrito se utilicen los sistemas de videoconferencia «para el correcto desarrollo de la prueba», a fin de realizar el seguimiento e identificación del estudiantado y garantizar la interacción necesaria entre el profesorado y el estudiantado durante la realización de la prueba (resolución de dudas, notificación de incidencias, supervisión del correcto desarrollo de la prueba o requerimiento del documento nacional de identidad).