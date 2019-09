Ayuntamiento de Granada Podemos reconoce en un desliz sus conversaciones con Vox en Granada para impulsar una moción de censura Un audio difundido por Adelante Granada recoge una conversación fuera de micrófono en la que Antonio Cambril relata que Onofre Miralles le propuso desbancar al bipartito de PP y Cs junto al PSOE este verano pasado

Leo Rama @Leopoldo_Rama Granada Actualizado: 24/09/2019 16:30h

El portavoz de la confluencia Adelante Granada-Unidas Podemos-IU, Antonio Cambril, compareció este pasado lunes para valorar los 100 primeros días de gobierno del bipartito de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada. En un desliz, al término de la rueda de prensa, ya fuera de micro, Cambril reconoció a un periodista que había mantenido conversaciones con Vox para impulsar una posible moción de censura; y su testimonio quedó registrado en la grabadora del partido. El audio fue difundido minutos más tarde por la coalición de izquierdas a los medios de comunicación.

Como publicó ABC este pasado verano, los grupos de la oposición estaban manteniendo contactos para explorar esa futurible moción de censura que apartaría al alcalde Luis Salvador, de Ciudadanos, del bastón de mando. El portavoz de Vox, Onofre Miralles, mantuvo al menos un encuentro con Cambril y también tanteó sus opciones con el PSOE a través de un intermediario. El descuido de Cambril captado por la grabadora es la confirmación de dicha información, lo que fuentes próximas a Salvador califican de «conspiración».

«Onofre a mí me dijo en julio, a finales de julio, que el 28 de agosto ponía una moción», confiesa en el audio el portavoz de Adelante Granada, que incluso explica cuál era la sucesión de acontecimientos pretendida: «La moción tendría que hablarla con el PSOE, que el PSOE la lanzara, nos lo dijera nosotros, para que nosotros la aceptáramos, y él después sumarse, porque nosotros no nos íbamos a sumar si estaba antes la extrema derecha».

«Pero bueno, eso no se habló… Me lo contó. Y le dije: cuidado, Onofre, cuando uno amenaza mucho y no da, te acaban perdiendo el respeto», prosigue Cambril. A lo que Miralles le habría respondido: «¡Tú no me conoces!». Por eso, explica Antonio Cambril, Onofre Miralles está «rezándole a la Virgen de la Macarena», en referencia a la diputada por Granada y lideresa de Vox, Macarena Olona, que tendría que haber autorizado la operación: «Estaba convencido de que lo iba a hacer, pero Macarena le ha dicho que no».