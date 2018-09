METRO GRANADA La Junta ignora la huelga del metro de Granada una semana después Ni la administración andaluza ni la empresa han contactado con los trabajadores para resolver el conflicto laboral

Una semana después de que comenzaran los paros parciales convocados por el comité de empresa del metro de Granada, ni la Junta de Andalucía ni la empresa adjudicataria del servicio de transporte han contactado con los trabajadores, según denuncian ellos mismos. Tras varias jornadas con servicios mínimos en horas punta, el comité de huelga mantiene su postura para reivindicar la mejora de sus condiciones laborales.

Este pasado lunes se ha consumado el cuarto día de paros parciales –programados los lunes, miércoles y viernes– con servicios mínimos en tres franjas en horas punta: mañana, tarde y noche. El comité de empresa cifra el seguimiento en el 100% de la plantilla, como previsiblemente ocurrirá en las jornadas restantes: la del próximo miércoles y la del viernes 21, cuando terminará la convocatoria de huelga con un parón total de este servicio de transporte durante 24 horas y una marcha que irá desde la Avenida de Andaluces hasta la Delegación de la Junta de la Andalucía en Granada.

Con esta huelga, los trabajadores del metro de Granada pretenden presionar y hacer «recapacitar» tanto a la Junta como a la adjudicataria del servicio, Avanza, para firmar un convenio laboral del que carecen. «Las directrices por parte de la empresa siempre han sido negativas», afirman los empleados del ferrocarril metropolitano, que han reclamado sin éxito ayuda al Gobierno andaluz.

«La Junta se escuda en que ellos no son intermediarios entre la empresa y los trabajadores, y creemos que eso tampoco es así», señalan fuentes del comité de huelga del metro de Granada, que aseguran no haber recibido «ni llamadas ni 'guasaps' ni mails» de ningún representante público, así como tampoco de la adjudicataria: «Y creemos que no van a mover ficha».

Los empleados del metro granadino se muestran «pesimistas» con respecto de una futurible respuesta por parte de la empresa adjudicataria, que desde el primer momento se ha negado a dialogar con los trabajadores –según declaraciones de Avanza al diario Granada Hoy– mientras éstos mantengan la convocatoria de huelga, como tienen previsto, con más parones que prolongarán la frecuencia –de más de 30 minutos este lunes– con la que pasan los trenes en pleno comienzo del curso escolar.