El Festival de Jazz de Granada vuelve a marcar el ritmo del otoño La edición número 39 se extenderá con más de medio centenar de conciertos desde este viernes hasta el día 10

El Festival Internacional de Jazz de Granada vuelve a marcar, como cada año desde 1980, el ritmo otoño. La edición número 39 repetirá con un cartel de altura por el que ya han pasado los más grandes, como Davis, Oscar Peterson, Abbey Lincoln, Art Blakey, Tete Montoliu, Dizzy Gillespie, Wayne Shorter, Dee Dee Bridgewater, Herbie Hancock o Bebo y Chucho Valdés. La cita, una de las imprescindibles del jazz en España, empieza este viernes y terminará el próximo 10 de noviembre con conciertos de primer orden que sitúan a Granada como capital de este género en todo el mundo.

Organizado por la asociación Granadajazz y el Ayuntamiento de Granada, el certamen cuenta con la colaboración de la Diputación de Granada y el patrocinio de la Obra Social La Caixa. El Teatro Isabel La Católica acogerá el programa central del festival, cuyas entradas y abonos están a la venta en taquilla, así como en el teléfono 958222907 y en la web de Redentradas. Además, la música se extenderá a diversos locales de la provincia, que ofrecerán más de 40 conciertos en paralelo a las actuaciones que componen el cartel que anualmente ilustra el pintor Juan Vida:

Viernes, 2: Melissa Aldana

El Festival Internacional de Jazz de Granada se estrenará este año con la saxofonista Melissa Aldana. Es la primera mujer compositora y saxofonista, y la primera intérprete latinoamericana que gana el Premio Thelonius Monk Internacional Jazz Saxophone Competition. Su altísimo registro, fraseo y ciertos guiños a sus venerados Sonny Rollins o Mark Turner, su contemporánea destreza y sofisticación armónica la sitúan en la excelencia jazzística del siglo XXI.

Sábado, 3: James Carter Organ Trio

James Carter es uno de los instrumentistas de viento más asombrosos de la escena jazzística contemporánea. Domina con facilidad todo tipo de saxo y es un consumado experto en el clarinete. A Carter, revistas como DownBeat, Rolling Stone siempre lo han situado en el número uno y no hay homenaje a John Coltrane o Django Reinhart al que no se le invite. Carter se ha forjado su reputación como uno de los músicos más visionarios e impactantes del panorama mundial, como recoge el festival en su comunicado de prensa.

Domingo, 4: Eliane Elias

Cuatro discos de oro, mejor álbum vocal en Japón, varios Grammys, un buen número de nominaciones, dos millones de copias vendidas y muchos de sus 26 álbumes han ocupado los primeros puestos en las prestigiosas listas de radio de medio mundo. Eliane Elias posee una increíble habilidad para mezclar la complejidad y espontaneidad del jazz moderno con los suaves ritmos de la música brasileña. La pianista presenta por primera vez en España «El hombre de la Mancha».

Miércoles, 7: Soulbop

Bill Evans pensó en su admirado Randy Brecker para crear un proyecto que sería un torrente de soul, funk, jazz, blues y rock como pocos ha dado la historia de la música; nacía Soulbop. 15 años más tarde se han reencontrado y vienen a Granada para celebrarlo. En esta ocasión, Soulbop reclutan también a una leyenda, el que fuera batería de Toto, ingeniero musical, compositor y arreglista: Simon Phillips

Jueves, 8: Joe Barbieri

Con un estilo único a camino entre el smooth jazz y el cool jazz, la bossa nova, la canción italiana y la francesa, la música de Barbieri posee una riqueza no solo musical sino lingüística y literaria siempre en plena disposición a la belleza. Joe Barbieri presentará, con una soberbia banda su disco más reciente «Origami» (2017), en el Festival Internacional de Jazz de Granada por primera vez en España y en exclusiva.

Viernes, 9: Stanley Clarke

Lideró una revolución que llevó el bajo eléctrico y el acústico, a una bien merecida relevancia. Stanley Clarke fue fundador con Chick Corea de una de las bandas más impactantes y revolucionarias del escenario jazzístico: Return to Forever, pionera del jazz fusión. Stanley ha dirigido orquestas, y ha compuesto bandas sonoras cuenta con más de 70 películas, con tres nominaciones a los Emys y el BMI Award. Además, es miembro de la exclusiva Academy of Motion Picture of Arts and Sciences. El bajista acude por primera vez a esta cita histórica para el Festival Internacional de Jazz de Granada y será distinguido con la Granada del certamen.

Cuarenta álbumes, discos de oro y platino, Honorary Doctor por la Universidad de Philadelphia, cuatro Grammys y 12 Nominaciones, calificado por Los Angeles Magazine como «uno de los 50 personajes más influyentes del mundo», posee la llave de la ciudad de Philadelphia. Nombrado por la revista Rolling Stone como Best Jazz Man of the Year y ganador durante 10 años consecutivos del Playboy’s Music Award, dejó la huella de sus manos en el Rock Walk en Sunset Boulevard de Hollywood, fue premiado con el Miles Davis Award en el Festival de Jazz de Montreal y elegido Best Bass Player durante algunos años por Downbeat el más reciente en 2017.

Sábado, 10: Stacey Kent

Muchas de las grabaciones de Stacey Kent han sido discos de oro y platino en numerosos países, sus álbumes han vendido más de dos millones de copias y han alcanzado el número uno. Entre sus galardones, incluyendo nominaciones a los Grammy, cuenta con el British Jazz Award, el Jazz Japan Award y el BBC Jazz Award como Mejor Vocalista. Ha sido laureada varios años por Japón y admirada por Francia que no dudó en concederle el galardón de Chevalier dans L’Ordre des Arts et des Lettres. Stacey será el mejor el broche de oro del programa central de la edición de 2018 del Festival Internacional de Jazz de Granada.