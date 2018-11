CIENCIA Un estudio descubre que jugar al baloncesto mejora la visión Investigadores de la Universidad de Granada determinan que la práctica de este deporte desarrolla la capacidad ocular frente a quienes llevan un estilo de vida sedentario

L.R.

Granada Actualizado: 22/11/2018 12:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las personas que habitualmente juegan al baloncesto demuestran mejores capacidades visuales, según ha constatado un estudio elaborado por los departamentos de Óptica y Educación Física de la Universidad de Granada. Los investigadores han constatado un mayor rendimiento en distintas habilidades, como la función «acomodativa y binocular», la «halometría» o la coordinación del ojo con la mano.

Los resultados del estudio han sido publicados en la revista científica Journal of Sport and Health Science, donde han podido evidenciar esa mejora «estadísticamente significativa» en comparación con un grupo de sedentarios que también han participado en la investigación. En total, participaron 18 jugadores de baloncesto y 15 sujetos que no realizaban actividad física de forma regular.

Los investigadores concluyen su estudio apoyando la hipótesis de que la práctica de deporte de forma habitual permite un mayor desarrollo de las habilidades perceptivas y cognitivas, sobre todo si se trata de una actividad con gran demanda visual, como es el baloncesto.

Otros deportes

«Futuros estudios deberían investigar si la práctica de otros deportes sin altas demandas visuales (por ejemplo, atletismo o natación) no conlleva obtener estos mismos beneficios en la función visual», señala el autor principal de este trabajo, el científico Jesús Vera.

Así, una colaboración activa entre especialistas en el campo de la Optometría y de las Ciencias del Deporte «permitiría avanzar en el conocimiento de los beneficios de la práctica deportiva en la función visual, así como en la posible transferencia al rendimiento deportivo de un entrenamiento visual centrado en la mejora de las habilidades visuales utilizadas en una disciplina deportiva específica», destaca el investigador de la UGR.