Los 103 días del gobierno impar de Granada: Salvador y Pérez mantienen sus diferencias sobre el 2+2 El alcalde de Ciudadanos y el líder del PP en el Ayuntamiento de Granada trasladan un mensaje de «cohesión» para salir al paso de una crisis de comunicación con el debate sobre la alternancia en la Alcaldía de fondo

A los 103 días, los once concejales del equipo de gobierno han hecho balance este jueves de sus primeros 100 días al frente del Ayuntamiento de Granada. Eludiendo el debate sobre el 2+2, que son cuatro, de momento, dos pares; el alcalde Luis Salvador y su primer teniente de alcalde, Sebastián Pérez, han comparecido junto a sus ediles para trasladar un mensaje de «cohesión» y dejar claro que los «flecos» de coordinación entre ambos están «superados». Sin embargo, sus diferencias se mantienen y los números siguen sin cuadrar, porque solo uno —impar— podrá hacer su suma.

Las cuentas del bipartito son tan claras como sus explicaciones sobre la polémica que protagonizaron el pasado lunes, cuando la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves el equipo de gobierno de PP y Ciudadanosfue suspendida por motivos de «agenda» que todavía no han sido argumentados. Salvador, que ha reconocido haber cancelado la cita, se ha mostrado crítico con el tratamiento informativo de un asunto que «no interesa» a los granadinos y ha insistido en que es mejor hablar de temas «positivos» para la ciudad, entre lo que tampoco incluye la alternancia en la Alcaldía.

Luis Salvador ha apostado por buscar las «cosas» que les «unen», mientras que Sebastián Pérez ha señalado que mantiene sus «compromisos», en el sentido de sus anteriores declaraciones al respecto. Esto es, que dentro de dos años el alcalde sea de signo popular, de acuerdo con el pacto local suscrito con Salvador. De momento, únicamente la dirección nacional de Ciudadanos se ha pronunciado para zanjar el debate, asegurando que cuentan con la rúbrica de Teodoro García Egea, quien guarda silencio.

«Es que ya me he pronunciado, lo que se puede es estar pronunciándose uno constantemente», ha expuesto este jueves Pérez, tratando de no alimentar una «espiral diabólica», ha defendido Pérez, para quien «en este momento lo que interesa a los granadinos es saber si España dentro de 40 días va a tener un gobierno serio y riguroso» o no. En este sentido, «en la agenda política del PP y Sebastián Pérez no hay más objetivo» que Pablo Casado sea presidente, ha agregado.

Para Salvador, el tema del 2+2 está «maniqueado» y «permanentemente repetido», y se ha remitido, al ser preguntado al respecto, al proyecto de ciudad que han «descrito» en una rueda de prensa de alrededor de una hora y media de duración. «No vamos a seguir alimentando cosas que puedan fragilizar los proyectos», ha señalado Salvador, apostando por «cerrar» el «camino» de «las cosas de la política» para afrontar «la política de las cosas», pues al granadino «le preocupará si va a haber actividad económica o va a haber empleo».

El presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, del que Salvador ha dicho que tiene para el equipo que preside un «rango mayor» que el de primer teniente de alcalde, ha indicado al regidor que cumplirán su «compromiso» de pacto de gobierno «como Dios manda». Ha reconocido en su intervención «dificultades» en estos primeros cien días de mandato, «como ocurren en las familias» o «en las casas», pues conforman un «equipo humano». En cualquier caso, los «flecos» derivados de la coordinación para su gestión están «ampliamente superados».

Gobierno «del cambio»

Todo ello «después de tres años» cuyo balance «no puede ser más negativo y más lesivo para la historia reciente de la ciudad», ha indicado Pérez, quien ha agregado que el «castigo permanente» de la Junta en 40 años «se ha desbloqueado». Ahora existe una «Junta amiga» con la que se han desbloqueado proyectos como el de la remodelación del eje Arabial-Palencia con cargo a fondos del metro, por lo que Granada ha dejado de ser, en opinión del primer teniente de alcalde, «la cenicienta de Andalucía», cuando gran parte de las inversiones se han ido para Málaga y Sevilla.

Ambos han coincidido en que a Granada ha llegado, como a Andalucía, un «gobierno del cambio», en el que han encontrado el apoyo del Ejecutivo andaluz, desde el «diálogo» y el apoyo a proyectos que se han puesto encima de la mesa y que la Junta «ve bien», por lo que «no hay que llegar a discutir». «Si no, seríamos combativos», ha aseverado el alcalde. También los dos han dado gracias a todos los concejales, especialmente a los portavoces de ambos grupos, que el primer teniente de alcalde ha señalado que a veces son como «paños de lágrimas» cuando «saltan chispas».

Amenazas de moción

Ante el ofrecimiento del portavoz del grupo municipal de Vox, Onofre Miralles, que dijo este pasado lunes que, por la situación de «desgobierno» que señaló que hay en el Ayuntamiento, «apoyará cualquier alternativa que saque a Granada» de esa coyuntura, Luis Salvador ha vuelto a mostrar su «máximo respeto» a los votantes y a los ediles de esta formación, y a estos últimos los ha animado a que «hagan sus propuestas».

También ha comentado las declaraciones del portavoz del grupo de Podemos-IU, Antonio Cambril, a este respecto, señalando que aceptaría ir a una moción de censura con el PSOE, «sin aceptar ni una sola condición de Vox», y ha preguntado al líder morado, Pablo Iglesias, si estaría «dispuesto a firmar una moción» con la por él denominada, ha agregado Salvador, «extrema derecha». El alcalde también ha trasladado esa pregunta al líder de Vox, Santiago Abascal, pues entiende que esa moción le exigiría que se «ponga de rodillas» sin exigir nada. «Es tremendo para su propio partido», ha aseverado.