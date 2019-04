PASAR EL RATO Y sin embargo, resiste Muchos desearían no ver ni una iglesia abierta en Córdoba. Dentro de poco, la Semana Santa volverá a llenar sus calles

Seguir José Javier Amorós Actualizado: 09/04/2019 08:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A mucha gente le disgusta la religión católica, y no pocos han tratado en la historia de acabar con ella. Desde los laicistas de partido hasta las vestales políticas de sobrevalorados pechos vociferantes. Desnuda al cielo injurié, / por ver si lo cabreaba. / El cielo no se inmutaba, / pero yo me resfrié. / Mejor están en la fe. Si pluguiera a Dios que los deseos de quienes quieren que desaparezca el catolicismo se cumplieran, hoy no quedaría en Córdoba ni una iglesia abierta, ni un colegio religioso con actividad, ni una cofradía, ni el recuerdo siquiera de aquella fe bimilenaria. Y sin embargo, ignorando las verdades científicas y la fuerza del progreso, las iglesias