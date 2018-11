¿Y tú que dices?

Natividad Gavira

Al principio de la enfermedad, su situación económica no era una amenaza, al menos no la percibió así. Fue después, cuando la pensión por invalidez no aparecía y las fuerzas no le permitieron salir a trabajar más, cuando empezó a desquebrajarse todo a su alrededor. La soledad llegó antes que el desapego familiar, un entorno ya devastado por el desencuentro y la estrechez.

Sin saber explicar aún los motivos, un día se vio viviendo en la calle. No fue una situación buscada. Nunca pensó que llegara a ocurrir, pero en el precipicio de su memoria no podría decir cuando lo entendió todo por perdido. Hasta ese momento podía reconstruir episodios de una vida al